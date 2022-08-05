Чистка улиц по-сердобски: тракторист устроил «пыльную бурю»

05.08.2022 | 09:28

В четверг, 4 августа, в группе «Подслушано в Сердобске» в соцсети «ВКонтакте» появилось гневное обращение пользователя Сети Кирилла Кубасова.

На кадрах видеозаписи, сделанной 3 августа в 4:37, видно, как по улице быстро проезжает трактор со щеткой, от которой вздымаются клубы пыли. Грязевое облако окутывает припаркованные машины и еще долгое время оседает.

«Обращение к ЖКХ, администрации и кто вообще причастен к этой дичи. Вы умалишенные, когда даете распоряжение на очистку улиц от пыли? Вы хоть делайте все по человечески, а не как у вас всегда… Смысл этого пыления??? Что бы машины отпескоструить/запылить и окна грязью забить? В других городах это как минимум делает поливалка с щеткой», - написал возмущенный сердобчанин.

Подавляющее большинство комментаторов поддержало критику «чистки улиц по-сердобски». Они отмечают, что подобная картина наблюдается и в других районах города.

«Окно не оставишь открытым, вся пылища летит домой. У нас песок со всего города не убирается, а выметается на обочину», «Возмущения справедливые!!! Это полное безобразие! Тракторист справедливо заслуживает получить по физиономии за свою безалаберность. Если ли бы кто-либо так сделал в отношении его авто, он бы рвал и метал. А тут что? - чужое», «В 4:30 - это жесть!» - пишут пользователи Сети.

Одна из подписчиц посоветовала автовладельцам, машины которых попали в «пыльную бурю», купить гаражи. Однако ей резонно возразили, что этим общественным пространством пользуются и пешеходы.

«Если бы все люди на своих местах ответственно относились к работе и уважительно к окружающим, такого бы не произошло. И качество жизни улучшилось», - резюмировала одна из участниц обсуждения.