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Глас народа

Чистка улиц по-сердобски: тракторист устроил «пыльную бурю»

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В четверг, 4 августа, в группе «Подслушано в Сердобске» в соцсети «ВКонтакте» появилось гневное обращение пользователя Сети Кирилла Кубасова.

На кадрах видеозаписи, сделанной 3 августа в 4:37, видно, как по улице быстро проезжает трактор со щеткой, от которой вздымаются клубы пыли. Грязевое облако окутывает припаркованные машины и еще долгое время оседает.

«Обращение к ЖКХ, администрации и кто вообще причастен к этой дичи. Вы умалишенные, когда даете распоряжение на очистку улиц от пыли? Вы хоть делайте все по человечески, а не как у вас всегда… Смысл этого пыления??? Что бы машины отпескоструить/запылить и окна грязью забить? В других городах это как минимум делает поливалка с щеткой», - написал возмущенный сердобчанин.

Подавляющее большинство комментаторов поддержало критику «чистки улиц по-сердобски». Они отмечают, что подобная картина наблюдается и в других районах города.

«Окно не оставишь открытым, вся пылища летит домой. У нас песок со всего города не убирается, а выметается на обочину», «Возмущения справедливые!!! Это полное безобразие! Тракторист справедливо заслуживает получить по физиономии за свою безалаберность. Если ли бы кто-либо так сделал в отношении его авто, он бы рвал и метал. А тут что? - чужое», «В 4:30 - это жесть!» - пишут пользователи Сети.

Одна из подписчиц посоветовала автовладельцам, машины которых попали в «пыльную бурю», купить гаражи. Однако ей резонно возразили, что этим общественным пространством пользуются и пешеходы.

«Если бы все люди на своих местах ответственно относились к работе и уважительно к окружающим, такого бы не произошло. И качество жизни улучшилось», - резюмировала одна из участниц обсуждения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

После такой то чистки город станет кристально чистым!

Гость||

хорошо еще не замял стоящие машины, спасибо скажите а то потом концов не сыщешь

Гость||

Я люблю тракторист

Гость||

Я и в Пензе такую картину наблдала не один раз.

Гость||

Рукожопы! Все делают на "отвали".

Гость||

Гость писал(a):

Я и в Пензе такую картину наблдала не один раз.
++++++++++++++++++++++++++++

А точнее постоянно!

Гость||

В Сердобске дороги то ещё остались?

Гость||

Это норма , отсутствие мозгов

Гость||

Кто скажет сколько будет 250+50

Имя: Гость
Комментарий:

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