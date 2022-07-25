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Глас народа

Жительница Пензы назвала жуткой тропинку к детсаду и поликлинике

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Жители нескольких многоквартирных домов, расположенных на Набережной реки Мойки в Пензе, страдают из-за зарослей травы. Одна из горожанок рассказала об этом в письме в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Много лет жители дома 41В и других домов на ул. Набережная реки Мойки не могут добиться того, чтоб на территории, принадлежащей детсаду «Колокольчик», скашивали на пустыре траву хотя бы один раз за лето», - сообщила Елена Юрьевна.

Она сняла на видео заросли, превышающие человеческий рост. По словам женщины, по тропинке, которую обступает трава, родители водят детей в сад, а пациенты и сотрудники следуют к поликлинике.

«Ходить по таким зарослям не просто некомфортно, а жутко, так как рядом в этих зарослях собираются пьяницы и наркоманы», - констатировала Елена Юрьевна.

Местные жители надеются избавиться от потенциально опасных зарослей, но пока тщетно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Пока гром не грянет...и так по всей нашей Родине

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чтоб на территории, принадлежащей детсаду «Колокольчик»
С родителей малышей наверно нужно собрать деньги на нужды...

Гость||

Это тропинка. Ходите по нормальным заасфальтированным пешеходным дорожкам, и требуйте порядка на них.

Гость||

Гость писал(a):

Пока гром не грянет...и так по всей нашей Роди
Как там на вашей родине я не знаю... Не был... А вот у нас, в Росии, при всей необъятности её и тяжести условий климата - очень даже неплохо в целом.

Имя: Гость
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