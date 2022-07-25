Жительница Пензы назвала жуткой тропинку к детсаду и поликлинике

25.07.2022 | 08:28

Жители нескольких многоквартирных домов, расположенных на Набережной реки Мойки в Пензе, страдают из-за зарослей травы. Одна из горожанок рассказала об этом в письме в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Много лет жители дома 41В и других домов на ул. Набережная реки Мойки не могут добиться того, чтоб на территории, принадлежащей детсаду «Колокольчик», скашивали на пустыре траву хотя бы один раз за лето», - сообщила Елена Юрьевна.

Она сняла на видео заросли, превышающие человеческий рост. По словам женщины, по тропинке, которую обступает трава, родители водят детей в сад, а пациенты и сотрудники следуют к поликлинике.

«Ходить по таким зарослям не просто некомфортно, а жутко, так как рядом в этих зарослях собираются пьяницы и наркоманы», - констатировала Елена Юрьевна.

Местные жители надеются избавиться от потенциально опасных зарослей, но пока тщетно.