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Глас народа

Пензячка о поезде «Сура»: Цена не соответствует уровню сервиса

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Жительница Пензы Светлана осталась недовольна поездкой на фирменном двухэтажном поезде «Сура». Об этом она рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в понедельник, 25 июля.

Женщина вернулась из Москвы этим утром, нижняя полка в купе ей обошлась в 4 580 рублей. Стоимость, по ее мнению, явно завышена.

«Не понимаю, в чем фирменность поезда. Вижу там только один плюс - чисто. Но вторым этажом «съели» часть высоты первого. Верхняя полка стала просто атас, там можно только лежать пластом, возможность разогнуться не подразумевается», - пожаловалась пензячка.

Женщину также не устроило количество розеток в купе.

«В обычном поезде (например, в июне я ездила в Самару) розетка у каждого места. А «фирменная» «Сура» такого барства не предусматривает, их всего две», - констатировала Светлана.

«Вишенкой на торте», по ее словам, стала наволочка с двумя дырками.

Пензячка рассчитывала на более комфортные условия, но оказалась разочарована.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вы не поняли,это и есть фирменный стиль данного фирменного поезда!

Гость||

Дырочки - это все санкции.

Гость||

Гость писал(a):

Дырочки - это все санкции.
Байден пропердел

Гость||

Подумаешь две дырочки. Наши предки в лаптях ходили, а тут всего две маленькие дырочки. Запад вон вообще загнивает!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нижняя полка в купе ей обошлась в 4 580 рублей
За эти деньги можно на юг съездить на обычном поезде

Гость||

Похоже, кого-то на этой подушке из ствола замочили. Зато качество стирки на лицо(е).

Гость||

На самолете S7 или Аэрофлот бывает даже дешевле улететь в столицу, чем на Суре… И самолеты летают заполненные пассажирами… А уровень «сервиса» в Суре - Дааа, все очень посредственно и неудобно! И за такие деньги могли бы и ужин предложить хотя бы! Правильно сказали - Очень высокие цены на поезд этот!

Гость||

А вы не обратили внимание, что у нас во всём так? Обёртка как у конфетки, а наполнение г-но.

Гость||

Да, к сожалению все так и есть. Фирменную суру уничтожили и продолжают дальше это делать. Рванное белье, очень некомфортные купе, 2-я полка просто ужасна, и про чистоту - я бы так не сказал, в поездах грязно. А цена далеко не дешевая. И к сожалению местным властям похоже до этого также нет дела.

Гость||

Согласна полностью. Поезд ужас ужасный. Ехала на верхней полке как то, вся голова была в шишках. Надо так извернуться, чтобы водички попить. Полка узкая, не удобная, бортик какой то дебильный сделали.

Гость||

РЖД наглеет, уже иногда выгодней на самолете передвигаться, чем на поезде. Мало того, что сплошь тихоходы, как в каменном веке, так и ещё и сервис на нуле.

Гость||

Когда запустили двух-этажную " Суру", то билеты стоили по 1 тыс.руб. с хвостиком. Потом все завтраки, тапочки, наборы с зубными принадлежностями убрали и цену сделали около 5 тыс. руб. Почти как на самолет. Это не свинство по отношению к гражданам?

Гость||

Не нравится - не ездите.

Имя: Гость
Комментарий:

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