Пензячка о поезде «Сура»: Цена не соответствует уровню сервиса

25.07.2022 | 10:05

Жительница Пензы Светлана осталась недовольна поездкой на фирменном двухэтажном поезде «Сура». Об этом она рассказала редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в понедельник, 25 июля.

Женщина вернулась из Москвы этим утром, нижняя полка в купе ей обошлась в 4 580 рублей. Стоимость, по ее мнению, явно завышена.

«Не понимаю, в чем фирменность поезда. Вижу там только один плюс - чисто. Но вторым этажом «съели» часть высоты первого. Верхняя полка стала просто атас, там можно только лежать пластом, возможность разогнуться не подразумевается», - пожаловалась пензячка.

Женщину также не устроило количество розеток в купе.

«В обычном поезде (например, в июне я ездила в Самару) розетка у каждого места. А «фирменная» «Сура» такого барства не предусматривает, их всего две», - констатировала Светлана.

«Вишенкой на торте», по ее словам, стала наволочка с двумя дырками.

Пензячка рассчитывала на более комфортные условия, но оказалась разочарована.