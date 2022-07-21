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Глас народа

Кузнечанин ужаснулся загаженному лесу своего детства

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В четверг, 21 июля, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появился пост, который можно назвать криком души.

«Рядом с городом есть село Пионер, я там провел большую долю своего детства. Вокруг - прекрасный лес, раньше было большое поле, был огромный карьер с песком, где мы скатывались, но теперь все заросло. И это прекрасно, пожалуй, - не везде найдется такой прекрасный, разнообразный лес. Все поменялось, но, гуляя по лесу, гордясь своим краем, где родился, я забрался на карьер и увидел это».

На видеозаписи запечатлен высокий крутой склон, весь заваленный отходами человеческой деятельности: пластиковыми бутылками, сетками, контейнерами, листами ДВП, металлическими изделиями и другим всевозможным хламом, который не исчезает с лица земли десятилетиями, а то и веками.

«Сложно назвать существ, которые такое творят, людьми. Животными тоже сложно, но животные не гадят пластмассой. Лучше бы эти существа не являлись на свет, было бы больше пользы», - высказал возмущенный мужчина свое мнение.

«Сволочи, что сказать. Беззащитный лес страдает», - поддержал автора один из комментаторов.

«Поверьте, это безобразие, мягко говоря, во всех лесах. В Бутурлинке в лес страшно заходить», - грустно резюмировал другой.

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