В Пензе за день случилось множество мелких ДТП

15.01.2022 | 17:35

В субботу, 15 января, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось множество сообщений о мелких авариях, произошедших в городе.

Некоторые стали причиной заторов, как это случилось в историческом центре. Об этом сообщил один из пользователей, сопроводивший информацию фотографиями.

«На Володарского транспортный коллапс из-за мелкой аварии, но суженная проезжая часть не дает разъехаться машинам. Время 10:15», - написал он.

На улице Куйбышева движение тоже застопорилось - дорогу перегородил большегруз.

Еще одна авария произошла по дороге на Лесхоз. Судя по снимку, машина улетела с проезжей части в сугроб.

А на улице Захарова случилось массовое ДТП: столкнулись сразу несколько машин, создав непреодолимую преграду для других участников движения, находившихся за рулем.

Ранее очевидцы сообщили, что в районе ГПЗ-24 водитель автомобиля скончался прямо за рулем. Из-за этого также возникла огромная пробка.

Фото, видео - vk.com/sova_penza