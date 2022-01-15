Сетевое издание|18+|Суббота|15 янв 2022|18:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Пензе за день случилось множество мелких ДТП

Печать

В субботу, 15 января, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось множество сообщений о мелких авариях, произошедших в городе.

Некоторые стали причиной заторов, как это случилось в историческом центре. Об этом сообщил один из пользователей, сопроводивший информацию фотографиями.

«На Володарского транспортный коллапс из-за мелкой аварии, но суженная проезжая часть не дает разъехаться машинам. Время 10:15», - написал он.

На улице Куйбышева движение тоже застопорилось - дорогу перегородил большегруз.

Еще одна авария произошла по дороге на Лесхоз. Судя по снимку, машина улетела с проезжей части в сугроб.

А на улице Захарова случилось массовое ДТП: столкнулись сразу несколько машин, создав непреодолимую преграду для других участников движения, находившихся за рулем.

Ранее очевидцы сообщили, что в районе ГПЗ-24 водитель автомобиля скончался прямо за рулем. Из-за этого также возникла огромная пробка.

Фото, видео - vk.com/sova_penza

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Не надо чистить дороги!

Пусть пузотерки по дворам сидят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте