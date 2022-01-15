В Пензе за день случилось множество мелких ДТП

В субботу, 15 января, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилось множество сообщений о мелких авариях, произошедших в городе.
Некоторые стали причиной заторов, как это случилось в историческом центре. Об этом сообщил один из пользователей, сопроводивший информацию фотографиями.
«На Володарского транспортный коллапс из-за мелкой аварии, но суженная проезжая часть не дает разъехаться машинам. Время 10:15», - написал он.
На улице Куйбышева движение тоже застопорилось - дорогу перегородил большегруз.
Еще одна авария произошла по дороге на Лесхоз. Судя по снимку, машина улетела с проезжей части в сугроб.
А на улице Захарова случилось массовое ДТП: столкнулись сразу несколько машин, создав непреодолимую преграду для других участников движения, находившихся за рулем.
Ранее очевидцы сообщили, что в районе ГПЗ-24 водитель автомобиля скончался прямо за рулем. Из-за этого также возникла огромная пробка.
Фото, видео - vk.com/sova_penza
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