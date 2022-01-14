Жительница Пензы рассказала о сбоях при записи на вакцинацию

14.01.2022 | 09:40

Жительница Пензы рассказала о невозможности зарегистрироваться на ревакцинацию от коронавирусной инфекции через портал «Госуслуги». Она обратилась в сетевое издание «ПензаИнформ» и сообщила о проблемах с онлайн-записью.

«Я завершила первый курс вакцинации 15 июля 2021-го. Прошло полгода, и я решила посмотреть, как можно пройти ревакцинацию. Однако не смогла записаться ни через приложение, ни через веб-версию портала «Госуслуги», - пояснила женщина.

Она прислала в редакцию скриншоты из приложения и с портала «Госуслуги». И там, и там сказано: «В выбранном вами регионе услуга временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

При этом на одной из страниц уточняется, что на сайте проводятся технические работы.

«Наблюдаются периодические сбои в работе информационных систем Минздрава России, возможно появление ошибок при записи к врачу и на вакцинацию», - говорится в сообщении.

По словам женщины, она предпринимала попытки записаться 12, 13 и 14 января, и ни одна не принесла результата. То есть за трое суток сбои не устранили.

С аналогичными трудностями столкнулся и корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ», который попробовал записаться на вакцинацию.

В конце декабря 2021 года стало известно, что исходный код пензенского портала «Госуслуги» оказался в открытом доступе. После этого сайт не функционировал.