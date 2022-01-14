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Глас народа

Жительница Пензы рассказала о сбоях при записи на вакцинацию

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Жительница Пензы рассказала о невозможности зарегистрироваться на ревакцинацию от коронавирусной инфекции через портал «Госуслуги». Она обратилась в сетевое издание «ПензаИнформ» и сообщила о проблемах с онлайн-записью.

«Я завершила первый курс вакцинации 15 июля 2021-го. Прошло полгода, и я решила посмотреть, как можно пройти ревакцинацию. Однако не смогла записаться ни через приложение, ни через веб-версию портала «Госуслуги», - пояснила женщина.

Она прислала в редакцию скриншоты из приложения и с портала «Госуслуги». И там, и там сказано: «В выбранном вами регионе услуга временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

При этом на одной из страниц уточняется, что на сайте проводятся технические работы.

«Наблюдаются периодические сбои в работе информационных систем Минздрава России, возможно появление ошибок при записи к врачу и на вакцинацию», - говорится в сообщении.

По словам женщины, она предпринимала попытки записаться 12, 13 и 14 января, и ни одна не принесла результата. То есть за трое суток сбои не устранили.

С аналогичными трудностями столкнулся и корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ», который попробовал записаться на вакцинацию.

В конце декабря 2021 года стало известно, что исходный код пензенского портала «Госуслуги» оказался в открытом доступе. После этого сайт не функционировал.

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Гость||

Приходишь в поликлинику и ревакцинируешься

Гость||

Зачем?

Гость||

У нас всё хорошо в СМИ, а реально всё наоборот!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

стало известно, что исходный код пензенского портала «Госуслуги»
А что у пензенского какой то особенный исходный код?

Гость||

хоть бы вообще эти гос услуги не работали

людей за дибилов держат

Гость||

А когда результаты переписи, у едросиков хочется спросить и когда плато?

Гость||

Когда плато?

Гость||

Нет, вы скажите, когда плато?

Гость||

А когда плато? А то этим словом козыряли, а теперь забыли? Когда плато?

Гость||

Аналогично, сегодня не смог записаться на ревакцинацию.

Гость||

А плато будет? Выйдем на плато?

Гость||

Плато будет, когда все вакцинируются.

Гость||

Гость|14.01.2022 10:24|

Плато будет, когда все вакцинируются.«

То есть - никогда .

Имя: Гость
Комментарий:

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