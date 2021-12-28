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Общество

Исходный код пензенского портала госуслуг оказался в открытом доступе

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Исходный код портала «Госуслуги» мог быть скомпрометирован через взломанный региональный пензенский портал. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов в сфере информационной безопасности.

О том, что исходный код портала госуслуг оказался в открытом доступе, стало известно в понедельник, 27 декабря. Размер архива составил 7 Гб. Как оказалось, произошла частичная утечка.

«В открытом доступе выложен исходный код регионального портала пензенских госуслуг, дата создания файлов - 3 ноября 2021 года», - уточнил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию, специализирующуюся на защите информации.

В опубликованном коде эксперты обнаружили закрытый ключ SSL-сертификата, необходимый для связи с сервером Единой системы идентификации и аутентификации, которая используется на федеральном и всех региональных порталах.

По мнению экспертов, пароли, которые зашиты в утекший код, очень простые. Если он распространен в других регионах, это представляет собой очень серьезную угрозу.

В Минцифры «Коммерсанту» пояснили, что мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам.

«На инфраструктуре регионального портала организован дополнительный мониторинг возможных атак», - добавили в министерстве.

Вечером 27 декабря и утром 28-го портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области gosuslugi.pnzreg.ru был недоступен.

«Мы уже работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, попробуйте зайти позже. Приносим извинения за доставленные неудобства», - гласило сообщение на главной станице.

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Источник — kommersant.ru
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Гость||

Теперь каждый может узнать на портале,кто его барин?

Гость||

Гость писал(a):

Теперь каждый может узнать на портале,кто его барин?
Потерял?

Гость||

Да, да, давайте, переводите трудовые книжки в электронный вид, загружайте QR-коды, хе-хе..

Гость||

Под такие ресурсы нужна собственная платформа.

Гость||

Гость писал(a):

Да, да, давайте, переводите трудовые книжки в электронный вид, загружайте QR-коды, хе-хе..
И ты поверил в мнимую угрозу? Знаешь ли ты, что исходные коды самого надежного программного обеспечения всегда есть в открытом доступе? Что это принципиальный вопрос аудита безопасности - открытость?

Впрочем, сама новость фейк, уже опровергли. Но дурачки то успели повестись...

Гость||

Гость писал(a):

Теперь каждый может узнать на портале,кто его барин?

Потерял?

Взял на карандаш...

Гость||

Слили специально)

Гость||

А мне до звезды

Гость||

Кукоды откладываются?

Гость||

Может кто-то из уволенных мстит??Открыть доступ к подобным вещам по ошибке не получится...

Гость||

Впрочем, сама новость фейк, уже опровергли. Но дурачки то успели повестись... Если фэйки, почему госуслуги региональные висят??

Гость||

Крутые айтишники в государственных структурах не работают, ценник неинтересный, поэтому на гос сайтах всегда такая хрень творится

Имя: Гость
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