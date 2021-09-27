Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|14:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

В Кузнецком районе сгоревший дом превратили в свалку

Печать

Жительница поселка Евлашево Кузнецкого района подняла важную проблему, связанную с антисанитарией. Ее сообщение появилось в группе «Пенза Live» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 27 сентября.

«Дом барачного типа на три семьи сгорел несколько лет назад, все, что от него осталось, в ужасном состоянии. Собственники квартир есть, но одна из них купила дом, и этот, естественно, ей не нужен, другой дедушка умер, а вот третья семья, от которой и произошел пожар, там прописаны и другого жилья у них нет, снимают квартиру», - рассказала женщина.

По ее словам, на месте пепелища полная антисанитария: бегают крысы, на обгоревших матрасах спят собаки, у которых уже появились щенки. Более того, каждый прохожий бросает туда мусор. Частыми гостями становятся и дети, которые приходят поиграть с кутятами.

«Обращались в администрацию села, дабы навели порядок. Это просто превратилось в помойку, не говоря уже о том ужасе, на который мы смотрим каждый день! Администрация разводит руками, ссылаясь на то, что у этих оставшихся земель есть собственники, на них это числится и администрация не может просто взять и вывезти этот мусор, очистив этот участок», - добавила сельчанка.

Женщина отметила, что с течением времени ситуация усугубляется, поэтому надо принимать хоть какие-то меры.

«И ведь это место не на отшибе села, а в центре, на улице, где живет много людей, ветеран войны, да просто жители, дети, которые постоянно видят этот бардак. Просто уже крик души», - завершила пользовательница.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте