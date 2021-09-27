В Кузнецком районе сгоревший дом превратили в свалку

27.09.2021 | 12:34

Жительница поселка Евлашево Кузнецкого района подняла важную проблему, связанную с антисанитарией. Ее сообщение появилось в группе «Пенза Live» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 27 сентября.

«Дом барачного типа на три семьи сгорел несколько лет назад, все, что от него осталось, в ужасном состоянии. Собственники квартир есть, но одна из них купила дом, и этот, естественно, ей не нужен, другой дедушка умер, а вот третья семья, от которой и произошел пожар, там прописаны и другого жилья у них нет, снимают квартиру», - рассказала женщина.

По ее словам, на месте пепелища полная антисанитария: бегают крысы, на обгоревших матрасах спят собаки, у которых уже появились щенки. Более того, каждый прохожий бросает туда мусор. Частыми гостями становятся и дети, которые приходят поиграть с кутятами.

«Обращались в администрацию села, дабы навели порядок. Это просто превратилось в помойку, не говоря уже о том ужасе, на который мы смотрим каждый день! Администрация разводит руками, ссылаясь на то, что у этих оставшихся земель есть собственники, на них это числится и администрация не может просто взять и вывезти этот мусор, очистив этот участок», - добавила сельчанка.

Женщина отметила, что с течением времени ситуация усугубляется, поэтому надо принимать хоть какие-то меры.

«И ведь это место не на отшибе села, а в центре, на улице, где живет много людей, ветеран войны, да просто жители, дети, которые постоянно видят этот бардак. Просто уже крик души», - завершила пользовательница.