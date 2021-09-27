В Кузнецке нашли пешеходные переходы в «светлое будущее»

27.09.2021 | 08:14

Кузнечане в социальной сети «ВКонтакте» решают вопрос, куда ведут пешеходные переходы на улице Осипенко.

Снимки зебр, разметку которых недавно освежили, появились в группе «Подслушано в Кузнецке» в воскресенье, 26 сентября.

На фото видно, что два перехода на перекрестке в частном секторе приведут пешеходов в грязь, а после - на газоны. Лишь на одной стороне улицы имеется что-то похожее на остатки асфальта.

«Похоже на место перехода животных», «Того, кто это сделал, отправить к психиатру», - возмутились горожане.

Кузнечане пошутили, что зебры ведут «в Нарнию», «к прорыву», «в светлое будущее», «в Тридевятое царство», «в лучший мир». Некоторые комментаторы указали, что подобных переходов в городе много.

«Тротуаров нема», - констатировала кузнечанка.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.