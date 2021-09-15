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Глас народа

Лиса пыталась стащить обувь с жителя Заречного

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В среду, 15 сентября, в городской группе Заречного в Instagram горожанин рассказал о любопытной лисице, с которой ему пришлось пообщаться.

«Вчера у ФОКа «Лесной» лиса развязала мне шнурки, пыталась кроссовок утащить. Приставучая», - написал он, опубликовав фото молодого животного. На снимках видно, что лисица ничуть не боится человека и спокойно позирует для съемки.

«Рисковый парень... Хорошо, что она тебя за ногу не тяпнула», - откликнулся один из комментаторов. Другой предположил, что такое поведение может быть признаком бешенства.

Еще один участник обсуждения высказал противоположную точку зрения: «Лисы интересно себя ведут, это необязательно бешенство. У нас за городом на даче лиса приходила 2 сезона из леса поесть и иногда таскала обувь с веранды. Молодая лиса, без признаков бешенства, с хорошей шерстью и красивым хвостом».

Тем не менее жителям закрытого города следует соблюдать осторожность при встрече с лисами. В Заречном неоднократно объявляли карантин по бешенству из-за инфицированных лисиц. Только в прошлом году такие меры принимались несколько раз.

В январе 2020 года двое зареченцев нашли на дороге за городом мертвую лису и привезли в гараж, решив продать шкурку. Однако после размышлений о причине смерти хищницы они обратились к специалистам. Лиса оказалась переносчиком бешенства.

Год назад около 13-го цеха ПО «Старт» горожане обнаружили труп лисы и сообщили об этом на станцию по борьбе с болезнями животных. Мертвого зверя исследовали в лаборатории. Первоначально ветврачи предполагали, что животное сбила машина либо причиной смерти стал пироплазмоз, переносимый клещами. Однако выяснилось, что лисица была заражена гидрофобией.

В декабре прошлого года на Станционной улице собака загрызла лису, которая оказалась бешеной.

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Гость||

А миньет она умеет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

лиса приходила 2 сезона из леса поесть и иногда таскала обувь с веранды
Зачем лисе боты?

Гость||

из любопытства, поиграть, а может, запах для нее привлекательный. Они вообще очень любопытные животные. Летом лисица прямо на асфальте с мышкой играла, пришлось остановиться. Так она еще секунд 10 игралась, потом забрала мышь и ушла за отбойник, а оттуда смотрела на машину.

Гость||

Они очень умные животные

Гость||

пенза 19 что вы хотели

Имя: Гость
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