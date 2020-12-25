В Заречном загрызенная собакой лиса оказалась бешеной

25.12.2020 | 15:30

В Заречном вновь объявят карантин по бешенству. Такую рекомендацию дала Пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Поводом стало выявление смертельного заболевания у лисы, которую загрызла собака в районе улицы Станционной.

«В связи с этим территория улиц Станционной, Адмирала Макарова и проезда Мохового является неблагополучным пунктом по бешенству животных. На этот район на два месяца будет наложен карантин», - сообщили в администрации закрытого города.

Ветеринарные врачи напоминают, что вирус бешенства представляет угрозу для домашних животных, и настоятельно рекомендуют вакцинировать собак и кошек. Это можно сделать бесплатно на ветеринарной станции Заречного. Дополнительную информацию можно получить по телефону 65-16-77.

Это не первый случай, когда в Заречном объявляют карантин из-за выявления страшной болезни.

В январе этого года двое зареченцев нашли на дороге за городом мертвую лису и привезли в гараж, решив продать шкурку. Однако они задумались о причине смерти хищницы и обратились к специалистам. Оказалось, что лиса была переносчиком бешенства. Гаражный кооператив признали эпизоотическим очагом и установили карантин.

22 сентября около 13-го цеха ПО «Старт» горожане обнаружили труп лисы и сообщили об этом на станцию по борьбе с болезнями животных. Мертвого зверя исследовали в лаборатории. Первоначально ветврачи предполагали, что животное сбила машина либо причиной смерти стал пироплазмоз, переносимый клещами. Однако выяснилось, что лисица была заражена гидрофобией.