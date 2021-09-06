На Фонтанной площади в Пензе вновь сломали качели

06.09.2021 | 09:31

В воскресенье, 6 сентября, в группе «Пенза Новости» в Instagram появилось видео сломанных качелей на Фонтанной площади.

«Не знаю, что здесь и сказать: то ли люди так стали относиться к вещам, то ли качество вещей стало низким... В общем, непонятно. Как минимум двое качелей на Фонтанной площади по сути уже отслужили свой срок. Доска на одних качелях уже начала гнить. Ну и плюс к тому же люди не очень аккуратно эксплуатировали качели» , - написал автор.

По его мнению, это отчасти связано с тем, что качели сделаны из легких материалов.

«Вот раньше в школе были деревянные парты, и чтобы их сломать, нужно было самому сломаться. Согласен, стулья и парты были очень тяжелыми по весу, но их никому не удавалось сломать. Сейчас же куда не посмотри, все достаточно хрупкое. Считаю, что нужно строить очень прочные конструкции и перед тем, как их запускать в работу, они должны пройти различные испытания и тесты, которые у нас, к сожалению, не проводятся», - сделал он вывод.

Комментаторы согласились с тем, что кое-кто варварски обращается с качелями и другими элементами благоустройства города.

«Лично видела взрослых мужиков, которые раскачивали эти качели «кто выше», - откликнулась одна из горожанок.

«На набережной железные боковины вырывают. Для «наших» людей нельзя ничего делать, кроме отливного бетона. Что взрослые, что подростки с отсутствием головного мозга раскачиваются на этих качелях и катаются всей семьей. Наказывать рублем!» - описал ситуацию другой пользователь Сети. Также поступило предложение поставить камеры видеонаблюдения.

Читатели вспомнили, что качели и другие конструкции ломаются не в первый раз. Пензенцы уже сообщали о шатком креплении, оторванных цепях. 6 марта горожанин предупреждал, что карабин, который соединяет цепь и сиденье, заметно отогнут.

«Люди, само собой стали другие, но сейчас качества нет. То, что сделали, это не качели, а убийство на них, да и в целом фонтан плохо сделали: плитка отлетела, да и сам фонтан ломался не один раз. Это говорит о том, что на скорую руку строили, вот и результат», - сделал вывод еще один комментатор.