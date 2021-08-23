«Мощный ремонт»: пензенец высмеял засыпанный провал в Терновке

23.08.2021 | 16:45

Пензенец остался недоволен ремонтом провала на перекрестке улиц Терновского и Токарной. Свое возмущение он высказал в группе «Терновка» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 23 августа.

«Мощный ремонт. Если кто попадет - травма обеспечена. Но заграждение убрали, видимо ремонт завершен, и крошку асфальтовую выдавали, наверное, в граммах», - высмеял результаты работы мужчина.

На выложенной им фотографии видно небольшой провал на пешеходной дорожке, который засыпан сухой асфальтовой крошкой, но не до краев.

Получается, обеспечить безопасность прохожих тот, кто выполнял ремонт провала, так и не смог. Более того, теперь, в отсутствие ограждения или сигнальной ленты, в темное время суток люди подвергаются еще большему риску.