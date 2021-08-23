Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|20:03
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Глас народа

«Мощный ремонт»: пензенец высмеял засыпанный провал в Терновке

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Пензенец остался недоволен ремонтом провала на перекрестке улиц Терновского и Токарной. Свое возмущение он высказал в группе «Терновка» соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 23 августа.

«Мощный ремонт. Если кто попадет - травма обеспечена. Но заграждение убрали, видимо ремонт завершен, и крошку асфальтовую выдавали, наверное, в граммах», - высмеял результаты работы мужчина.

На выложенной им фотографии видно небольшой провал на пешеходной дорожке, который засыпан сухой асфальтовой крошкой, но не до краев.

Получается, обеспечить безопасность прохожих тот, кто выполнял ремонт провала, так и не смог. Более того, теперь, в отсутствие ограждения или сигнальной ленты, в темное время суток люди подвергаются еще большему риску.

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Гость||

Это прорыв

Гость||

Интересно, какова стоимость этого ремонта?

Гость||

Очередной провал Лузгина. Какой провалистый мэр.

Гость||

Весь город в ямах, провалах, гнилых коммуникациях, разбитых и отсутствующих тротуарах, засранных газонах (где они имеются), позорных остановках общественного транспорта (при отсутствии оного), сворах бродячих собак, просто куч говна тут и там (даже в центре города).

За что получают деньги эти два недоруководителя???

Имя: Гость
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