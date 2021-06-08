Пассажиры зареченского автобуса «приняли душ» во время дождя

08.06.2021 | 08:37

Пассажиров зареченского автобуса залило водой во время дождя, прошедшего в понедельник, 7 июня. Видеозаписью из салона транспортного средства поделился один из участников сообщества @zar_info58 в Instagram.

«Видимо, к дождям город абсолютно был не готов...» - констатировал автор поста.

На видео запечатлены потоки воды, льющиеся из щелей в кузове. Подписчиков увиденное глубоко возмутило.

«Зато проезд дороже, чем в маршрутке», «Проезд 44 рубля, хочется спросить, за что», - написали зареченцы.

Люди рассказали, что проблема не в конкретном транспортном средстве: «Позорище! Автобусы в ужасном состоянии, мягко говоря, скоро люди попами будут по асфальту ездить, все ржавое, шатается!», «Да такая ерунда в каждом автобусе. Крыши как решето», «Эти автобусы уже лет 10 назад свое отъездили, на них ездить страшно».

«С дырявой крышей автобус поедет, а если без маски, то нет», - подчеркнул один из комментаторов, имея в виду отказ возить пассажиров без средств индивидуальной защиты (такое решение приняли из-за пандемии коронавируса).

Несколько человек сыронизировали над увиденным: «Вы неблагодарные. Даже в Москве нет автобусов с душем. И прокатился, и помылся», «Хоть бы зонтики раздали».

Директор зареченского муниципального предприятия «Автотранс» Эдуард Кузовков принес горожанам извинения за инцидент.

«Техническая служба МП «Автотранс»в плановом порядке поверяет и герметизирует салоны автобусов, но в таких случаях автобус снимается с линии в срочном порядке и с ним проводятся необходимые работы. Обновление парка стоит в числе приоритетных задач города. Заречный принимает участие в проекте реформирования общественного транспорта в Пензенской агломерации», - написал Кузовков.