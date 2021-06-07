Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|19:04
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Глас народа

Центр Пензы затопило после непродолжительного дождя

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В понедельник, 7 июня, пензенцы возмутились тем, как после несильного дождя затопило центр города.

Они поделились кадрами с улиц Урицкого и Суворова, где воды оказалось по колено. При этом пользователи уточнили, что осадки наблюдались в течение 15 минут, не более.

«Жесть, ливневок вообще, что ли, нет?», «И это центр города, позор!», «Когда-нибудь этот бардак закончится?», «Одни бордюры кругом, а ливневок нет, вот вам и ответ», «Ужасссс», «Новенький асфальт теперь уплывет, так жаль», «Ливневки в асфальт закатали, их же обслуживать надо, а воде просто некуда уходить, вот и плывем», - высказались комментаторы.

«Центр лучше объезжайте, там вода стоит сантиметров 30», - предупредил водителей один из автомобилистов.

Как правило, после ливней затапливает также улицы Терновского (в районе ТЦ «КУБ»), Рябова и Арбеково, однако там дождя днем не было.

Источник видео - vk.com/sova_penza.

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Гость||

А 11 канал нафига нужен? Только из Совы новости ворует. Нет бы самим попы приподнять и выехать, оглядеться.

Гость||

Венеция, мать вашу...

Гость||

БКАД

Гость||

Гость писал(a):

Только из Совы новости ворует.
Ты дебилушка действительно считаешь что это ВОРОВСТВО?

Гость||

Ливневки Агамагомедова. )

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пензенцы возмутилис
Видать, глуповаты эти пензенцы. Какие ливнёвки в низине, когда город на холмах... Через ливнёвки и топит, в обратную, когда ливень.

Гость||

Какой там чиновник про скет-парк блеял? Уволить .... .

Гость||

Гость писал(a):

Какой там чиновник про скет-парк блеял? Уволить .... .
Андрей Лузгин и Владимир Мутовкин за всё в ответе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жесть, ливневок вообще, что ли, нет?»
Позорище. Как-будто нет технологий в 21 веке чтобы элементарный дождик в течении 15 минут не превращался в апокалипсис... Кто там вообще у нас в городе у власти, ау!!!!!! Вам не стыдно?! Во что вы город превратили?! затопленная помойка!

Гость||

Гость писал(a):

Как-будто нет технологий в 21 веке чтобы элементарный дождик в течении 15 минут не превращался в апокалипсис... Кто там вообще у нас в городе
Вы дурочка?

Гость||

Гость писал(a):

Кто там вообще у нас в городе у власти, ау!!!!!!
Глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Глава администрации города Пензы Андрей Лузгин.

Гость||

Гость писал(a):

Вы дурочка?
Вы дурочка?

Гость||

Я - да, давайте дружить, дорогуша

Гость||

Безграмотная власть. Ничего не смыслит в современной урбанистике. Ни с транспортом, ни с озеленением, ни с жкх....

Дурочка||

Гость писал(a):

Вы дурочка?
Я - да.

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Имя: Гость
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