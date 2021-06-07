Центр Пензы затопило после непродолжительного дождя

07.06.2021 | 17:46

В понедельник, 7 июня, пензенцы возмутились тем, как после несильного дождя затопило центр города.

Они поделились кадрами с улиц Урицкого и Суворова, где воды оказалось по колено. При этом пользователи уточнили, что осадки наблюдались в течение 15 минут, не более.

«Жесть, ливневок вообще, что ли, нет?», «И это центр города, позор!», «Когда-нибудь этот бардак закончится?», «Одни бордюры кругом, а ливневок нет, вот вам и ответ», «Ужасссс», «Новенький асфальт теперь уплывет, так жаль», «Ливневки в асфальт закатали, их же обслуживать надо, а воде просто некуда уходить, вот и плывем», - высказались комментаторы.

«Центр лучше объезжайте, там вода стоит сантиметров 30», - предупредил водителей один из автомобилистов.

Как правило, после ливней затапливает также улицы Терновского (в районе ТЦ «КУБ»), Рябова и Арбеково, однако там дождя днем не было.

Источник видео - vk.com/sova_penza.