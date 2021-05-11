Сетевое издание|18+|Вторник|11 мая 2021|11:17
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Глас народа

Жители ГПЗ-24 лишились покоя из-за соседства с пляжем

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Жительница микрорайона ГПЗ-24 пожаловалась на неудобства, доставляемые соседством с зоной отдыха.

«Пляж на улице Антонова. В непосредственной близости - 10 жилых домов, где живут люди, которые с мая по сентябрь лишены возможности спать по ночам», - констатировала горожанка.

Она опубликовала в своем профиле в Instagram видео, снятое из окна многоэтажки, и отметила аккаунты губернатора Олега Мельниченко, главы администрации Андрея Лузгина, правительства, мэрии и сетевого издания PenzaInform.ru. На записи слышно, как за кадром звучит музыка.

«В прошлом году неоднократно писались заявления в администрацию с просьбой привлечь к ответственности арендатора данного пляжа, чтобы он следил за порядком. Потому что это ему платят деньги отдыхающие на авто с громкой музыкой за право находиться на территории пляжа и нарушать тишину и покой жителей целых 10 домов», - рассказала интернет-пользовательница.

Она попросила о помощи: «Не оставляйте без внимания!»

Ранее сообщалось, что к новому купальному сезону в Пензе будут подготовлены восемь мест отдыха.

«Эти зоны переданы по договору ООО «Департамент развития отдыха и туризма». По мере подготовки будет комиссионная проверка», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

На оплату услуг по спасению людей и в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в Пензе дополнительно выделят 464 000 рублей. На пляжах будут дежурить матросы-спасатели. Планируется использование сигнальной системы: желтый флаг будет информировать об опасности нахождения в воде людей, не умеющих плавать (к примеру, при порывах ветра 5-8 метров в секунду), красный - о запрете купания и штормовом предупреждении.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.
Муж Веры Фейгиной или однофамилец?

Гость||

Гость писал(a):

Муж Веры Фейгиной или однофамилец?
В Пензе случайностей не бывает, если не муж, то любовник или кум, сват, брат. У кормушки строго свои!

Гость||

Вам же рекламировали, покупайте свои скворечники в ГПЗ, будете жить а пробках и в шуме от соседей даже ночью. Кто в ГПЗ живёт тот очень Рано встает.. Гетто.

Гость||

Так так и отстойник строят?

Гость||

Пока там правят рулилы закладчиков, радуйтесь , что всё только музыкой ограничивается .По всему берегу старой Суры на стволах деревьев бутылочные пробки набиты и торчки копошатся. А сам « персонал» уголовно-маргинальное быдло, филиал колонии строгого режима

Гость||

А не близко ли дома были построены к пляжу?

Гость||

Музыку включают громко как на юге.

Гость||

Лягушки орут громче музыки

Гость||

Ждут прибытия речного трамвайчика.

Гость||

10.17 а соловьи перекрикивают

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Эти зоны переданы по договору ООО «Департамент развития отдыха и туризма». По мере подготовки будет комиссионная проверка», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.
Это частная конторка Орлова и Петрова.

Гость писал(a):

Муж Веры Фейгиной или однофамилец?
Да муж , законный, и фамилия его, она до замужества была Петрушковой. Это все от Бочкарева пошло ,а при Белозерцеве расцвело пышным цветом.

Гость писал(a):

А не близко ли дома были построены к пляжу?
Жадность городских властей и близких к ним застройщиков не знает предела ,водоохранная зона (4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.) ,а это все равно Сура значит 200 метров ,а не 80! Дома построены в водоохранной зоне! Про дом на набережной даже говорить не хочется, там его вообще нельзя было строить.

Гость||

Вонючая сраная коррупция,одни и те же рожи с одинаковыми фамилиями.Говняная буртасская знать.

Гость||

«Эти зоны переданы по договору ООО «Департамент развития отдыха и туризма». По мере подготовки будет комиссионная проверка», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Это частная конторка Орлова и Петрова.

Это вот кто устроил уголовное кубло из семейного пляжа

И уставной капитал наверное 10 тыс руб

Гость||

Гость писал(a):

Это вот кто устроил уголовное кубло из семейного пляжа

И уставной капитал наверное 10 тыс руб

))))) Угадали почти. ООО "ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА".Учредители:ОРЛОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ-66.67% 10 тыс.р. ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ-33.33% 5 тыс. р.

Гость||

А я там уже несколько раз чуть не забеременела.

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Имя: Гость
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