Жители ГПЗ-24 лишились покоя из-за соседства с пляжем

11.05.2021 | 09:46

Жительница микрорайона ГПЗ-24 пожаловалась на неудобства, доставляемые соседством с зоной отдыха.

«Пляж на улице Антонова. В непосредственной близости - 10 жилых домов, где живут люди, которые с мая по сентябрь лишены возможности спать по ночам», - констатировала горожанка.

Она опубликовала в своем профиле в Instagram видео, снятое из окна многоэтажки, и отметила аккаунты губернатора Олега Мельниченко, главы администрации Андрея Лузгина, правительства, мэрии и сетевого издания PenzaInform.ru. На записи слышно, как за кадром звучит музыка.

«В прошлом году неоднократно писались заявления в администрацию с просьбой привлечь к ответственности арендатора данного пляжа, чтобы он следил за порядком. Потому что это ему платят деньги отдыхающие на авто с громкой музыкой за право находиться на территории пляжа и нарушать тишину и покой жителей целых 10 домов», - рассказала интернет-пользовательница.

Она попросила о помощи: «Не оставляйте без внимания!»

Ранее сообщалось, что к новому купальному сезону в Пензе будут подготовлены восемь мест отдыха.

«Эти зоны переданы по договору ООО «Департамент развития отдыха и туризма». По мере подготовки будет комиссионная проверка», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

На оплату услуг по спасению людей и в целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в Пензе дополнительно выделят 464 000 рублей. На пляжах будут дежурить матросы-спасатели. Планируется использование сигнальной системы: желтый флаг будет информировать об опасности нахождения в воде людей, не умеющих плавать (к примеру, при порывах ветра 5-8 метров в секунду), красный - о запрете купания и штормовом предупреждении.