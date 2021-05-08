Соцсети: в Пензе мусоровоз «положил» светофор

08.05.2021 | 16:58

В субботу, 8 мая, в Пензе случилось ДТП с участием спецтранспорта.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в группе соцсети «ВКонтакте».

«У филармонии мусоровоз «положил» светофор. Время 15:00», - обозначил автор время и место события.

На одном из снимков запечатлена металлическая конструкция, нависшая над переходом под углом около 45 градусов. На ней закреплены светофор и дорожные знаки.

На другом фото - мусоровоз, ставший виновником чрезвычайного происшествия.

В марте аналогичный случай произошел на перекрестке улиц Пушкина и Толстого: там рухнула консоль со знаками и светофором.