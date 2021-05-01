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Глас народа

Житель райцентра с грустью посмеялся над «ямочным ремонтом»

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В субботу, 1 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло видео из Нижнего Ломова. Его прислал местный житель Сергей Лебедев.

Это уже не первое обращение Сергея. 25 марта прислал в редакцию портала видео с улиц родного города, из которого ясно: дороги находятся в плачевном состоянии. Также показан «один из страшнейших поворотов» с огромной лужей и ямами под водой.

На этот раз активный нижнеломовец запечатлел так называемый ремонт дорожного полотна на улице Заводской. На кадрах - асфальтовая заплатка, рассыпавшаяся на куски, которые легко можно поддеть и отбросить в сторону.

Ситуация вызывает у автора видео невеселый смех.

«Вчера асфальт положили. Ямочный ремонт? Капитальный ремонт дороги? Вообще ништяк», - возмущается нижнеломовец.

По его мнению, подобная «борьба» с ямами на дорогах Нижнего Ломова является проявлением коррупции.

«Деньги из бюджета списывать-то - зачетно! Ну а что? Строй - разваливается, и так далее», - высказал Сергей свою точку зрения.

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Гость||

Новальнисты из Ламова опять недовольны. Экстремисты. В тюрьму их всех.

Гость||

Байден гадит, сволочуга, никак не перестанет завидовать

Гость||

Все нормально. Скоты и должны жить в скотских условиях.

Гость||

А на Ворошилова ямы, всем ямам ямы - катакомбы Там по Ворошилова 18а располагается управляющая компания Горсервис,Страховая организация, автопрокат.Машин полно, под автостоянку ничего необорудовано, машины ставят на землю и грязь развозят.Само здание не подходит под офисы.Столько там организаций и не могут ничего сделать.Старики с клюшками ходят, детей в садик по грязи ведут.И всё это - центр, рядом филармония .Безобразие !

Гость||

Фейк, дискредитация власти, оскорбление работы чиновников. Заслуживает самого сурового наказания

Имя: Гость
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