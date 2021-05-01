Житель райцентра с грустью посмеялся над «ямочным ремонтом»

В субботу, 1 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» пришло видео из Нижнего Ломова. Его прислал местный житель Сергей Лебедев.
Это уже не первое обращение Сергея. 25 марта прислал в редакцию портала видео с улиц родного города, из которого ясно: дороги находятся в плачевном состоянии. Также показан «один из страшнейших поворотов» с огромной лужей и ямами под водой.
На этот раз активный нижнеломовец запечатлел так называемый ремонт дорожного полотна на улице Заводской. На кадрах - асфальтовая заплатка, рассыпавшаяся на куски, которые легко можно поддеть и отбросить в сторону.
Ситуация вызывает у автора видео невеселый смех.
«Вчера асфальт положили. Ямочный ремонт? Капитальный ремонт дороги? Вообще ништяк», - возмущается нижнеломовец.
По его мнению, подобная «борьба» с ямами на дорогах Нижнего Ломова является проявлением коррупции.
«Деньги из бюджета списывать-то - зачетно! Ну а что? Строй - разваливается, и так далее», - высказал Сергей свою точку зрения.
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