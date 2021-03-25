25.03.2021 | 10:44

Житель Нижнего Ломова Сергей обратился к пензенцам с просьбой не приезжать в его город из-за плачевного состояния дорог. Ролик он прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 25 марта.

Горожанин проехал на автомобиле по одной из центральных улиц к зданию администрации и показал, что состояние дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

«Как я думаю, здесь нарушаются законные права и интересы граждан со стороны администрации Нижнего Ломова. Дорог нет, снег не убран. Ямы, по которым невозможно ездить, просто невозможно. Дорога была сделана буквально год назад. Как принимали данную дорогу местные власти, никто не знает и не понимает», - отметил Сергей.

По его словам, жители города в ужасе от состояния асфальтового покрытия. Кадры подкрепляют удивление и возмущение мужчины: на дороге множество ям и трещин, луж из-за тающего снега.

Также Сергей показал «один из страшнейших поворотов». На видео - огромная лужа, под водой скрываются ямы.

«Если скорость будет более 5 километров в час, то мы, наверное, колеса оставим прямо здесь», - пояснил горожанин.

Он добавил, что по причине заужения проезжей части из-за неубранного снега, а также плохого состояния асфальта попал в небольшое ДТП, не смог разъехаться с другим автомобилем.

«Куда смотрит администрация, никто не знает, чем занимаются местные власти, тоже никто не знает. Может, когда-то это дойдет до нашего президента, который защищает наши интересы и права, и когда-нибудь в Нижнем Ломове появятся качественные дороги», - сказал в заключение Сергей.

В социальных сетях жители Пензенской области нередко жалуются, что вместе со снежным покровом «растаяло» и дорожное покрытие. Так, недовольство плохим состоянием асфальта на улицах выразили и кузнечане.

Видео Сергея Лебедева.