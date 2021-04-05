Пензячка предложила начальнику вокзала спустить чемодан по пандусу

05.04.2021 | 09:46

В воскресенье, 4 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась читательница, недовольная подземным переходом на железнодорожном вокзале Пенза-I.

Женщина обратила внимание, что оборудованные там пандусы совсем не подходят для пассажиров с багажом или маломобильных групп граждан.

«Если поезд приходит на 3-й или 4-й путь, то происходит что-то жуткое для тех, кто с чемоданами, с колясками, а про инвалидные коляски вообще молчу», - отметила горожанка.

На снимках, которыми она поделилась с редакцией, запечатлен подземный переход, ведущий к дальним железнодорожным путям. Пассажирам приходится в руках нести свой багаж, поскольку пандусом пользоваться невозможно. Его размер не рассчитан на спуск или подъем чемоданов.

«Так хочется, чтобы приняли меры, ведь был осуществлен ремонт вокзала, и пандусы так и оставили непригодными для того, чтобы по ним спускать чемодан, коляску. Мне хотелось бы, чтобы начальник вокзала Пенза-I сошел бы с поезда с большим чемоданом на 3-м или 4-м пути, а потом попробовал бы его пронести по этому переходу, чтобы попасть в город», - написала женщина.