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Глас народа

Пензячка предложила начальнику вокзала спустить чемодан по пандусу

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В воскресенье, 4 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась читательница, недовольная подземным переходом на железнодорожном вокзале Пенза-I.

Женщина обратила внимание, что оборудованные там пандусы совсем не подходят для пассажиров с багажом или маломобильных групп граждан.

«Если поезд приходит на 3-й или 4-й путь, то происходит что-то жуткое для тех, кто с чемоданами, с колясками, а про инвалидные коляски вообще молчу», - отметила горожанка.

На снимках, которыми она поделилась с редакцией, запечатлен подземный переход, ведущий к дальним железнодорожным путям. Пассажирам приходится в руках нести свой багаж, поскольку пандусом пользоваться невозможно. Его размер не рассчитан на спуск или подъем чемоданов.

«Так хочется, чтобы приняли меры, ведь был осуществлен ремонт вокзала, и пандусы так и оставили непригодными для того, чтобы по ним спускать чемодан, коляску. Мне хотелось бы, чтобы начальник вокзала Пенза-I сошел бы с поезда с большим чемоданом на 3-м или 4-м пути, а потом попробовал бы его пронести по этому переходу, чтобы попасть в город», - написала женщина.

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Гость||

Капризные пошли нынче пассажиры. По отчётам пандус есть? Есть! По нему можно детские игрушки спускать. Весело! Пользуйтесь! Чего ещё пассажирам не хватает?

Гость||

Нету тама пандусов и подъёмников. Всё фейковое. Для инвалида колясочник такой вокзал погибель.

Гость||

Всего хватает, особенно дебилов

Гость||

В 70-ых за вокзал испытывал гордость, в 90-ых сожаление, нынче -стыд

Гость||

Когда на вокзале Пенза-I будут нормальные часы, а не фейковые?

Гость||

Вообще все капризное суешь банкноту в банкомат не принимает.Говоришь другу пойдем выпьем я такое уже не пью давай джек дениэлс.Инсту в соц сеть только за деньги кошмар.

Гость||

Бочкарев к юбилею Пензы такие картинки рисовал, глаз не отвести, а банально разворовали всё, включая рамы панорамного остекления из цветмета поменяли на пластиковое гавно и сдали в пункты. А про навесы над перроном и доступность коляскам и подъемники надо в Васиных карманах в гробу искать

Гость||

Гость писал(a):

Для инвалида колясочник такой вокзал погибель.
Для инвалида колясочника там объезд предусмотрен.

Гость||

Гость писал(a):

В 70-ых за вокзал испытывал гордость, в 90-ых сожаление, нынче -стыд
Это потому что ты - мох.

Гость||

Гость писал(a):

Для инвалида колясочника там объезд предусмотрен.
Для колясочников должен быть адаптирован сам вокзал. Доступная среда это не объезды.

Гость||

Гость писал(a):

Для колясочников должен быть адаптирован сам вокзал.
Вокзал так построили при совке. Так что долги - это туда.

Гость||

Гость писал(a):

Для колясочников должен быть адаптирован сам вокзал.
Я думаю, на самом деле колясочникам никто ничего не должен.

Гость||

Гость писал(a):

Я думаю, на самом деле колясочникам никто ничего не должен.
Открой закон.

Гость||

Гость писал(a):

Я думаю, на самом деле колясочникам никто ничего не должен.
Пример: за каким-то хреном, сделали подъёмник в переходе со станции на автовокзал. Лишили доступной среды тысячи пожилых людей, пенсионеров, дачников, которые там ходят ежедневно. Попробуйте пройти вдоль уничтоженных в угоду подъёмнику перил, со стороны вокзала. Сколько там уже стариков накернилось и стало инвалидами, даже боюсь подумать.

Гость||

Гость писал(a):

Открой закон.
Закон надо исправить. Много вреда он принёс простым пенсионерам.

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Имя: Гость
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