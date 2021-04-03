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Глас народа

Пензячка: Маленькую елочку бросили зимой

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Забытую с новогодних праздников елочку можно увидеть в частном секторе Пензы. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала жительница города по имени Ольга.

2 апреля она оказалась во 2-м проезде Свердлова, застроенном как старыми домами, так и новенькими коттеджами. Возле одного из зданий пензячка запечатлела на фото торчащее из сугроба деревце.

«Можно подумать, что здесь живут счастливые люди, готовые отмечать Новый год каждый день. Но кирпичный коттедж выглядит необитаемым, следов у крыльца на снегу не видно. Похоже, что елку поставили перед праздником, нарядили, повесили огоньки да так и бросили. Некоторые игрушки слетели в снег, на сугроб свисает оборванная гирлянда, хвоя пожелтела - словом, достаточно удручающая картина», - написала читательница.

По мнению Ольги, на фоне тающего апрельского снега и залитой талой водой дороги увядшая елка смотрится по крайней мере нелепо.

«Может, я сентиментальна, но всему свое время: елка должна создавать праздничное настроение в январе, а не нагонять своим жалким видом уныние в апреле», - поделилась впечатлением женщина.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

создавать праздничное настроение в январе, а не нагонять своим жалким видом уныние в апреле
Плюшевые грязные игрушки, цветочки из пластиковых бутылок, лебледя из старых грязных шин во дворах на газонах лучше? Тут хоть свежая елка, ктомуже частная территория, с какой радости эта пензючка сует нос не на свою территорию?

Гость||

Хожу на работу мимо Д.К. "Дружба!.что на "Шуисте",так аж две такие пожелтевшие елочки стоят притуленные к стенке.то-же знаете ли этот унылый вид этих елочек не вызывает радостного настроения.

Гость||

Гость писал(a):

знаете ли этот унылый вид этих елочек не вызывает радостного настроения.
А что вызывает, грязь вокруг и провалившийся асфальт на тротуарах?

Гость||

Мнoго жeнщин хoтят сeксa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeнa для жосткого тpаxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://srt.vg/trax

Имя: Гость
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