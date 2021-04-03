Пензячка: Маленькую елочку бросили зимой

03.04.2021 | 12:15

Забытую с новогодних праздников елочку можно увидеть в частном секторе Пензы. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала жительница города по имени Ольга.

2 апреля она оказалась во 2-м проезде Свердлова, застроенном как старыми домами, так и новенькими коттеджами. Возле одного из зданий пензячка запечатлела на фото торчащее из сугроба деревце.

«Можно подумать, что здесь живут счастливые люди, готовые отмечать Новый год каждый день. Но кирпичный коттедж выглядит необитаемым, следов у крыльца на снегу не видно. Похоже, что елку поставили перед праздником, нарядили, повесили огоньки да так и бросили. Некоторые игрушки слетели в снег, на сугроб свисает оборванная гирлянда, хвоя пожелтела - словом, достаточно удручающая картина», - написала читательница.

По мнению Ольги, на фоне тающего апрельского снега и залитой талой водой дороги увядшая елка смотрится по крайней мере нелепо.

«Может, я сентиментальна, но всему свое время: елка должна создавать праздничное настроение в январе, а не нагонять своим жалким видом уныние в апреле», - поделилась впечатлением женщина.