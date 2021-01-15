15.01.2021 | 17:53

В пятницу, 15 января, в группе «Подслушано Мокшан» социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба на условия содержания подростков в детском отделении областной больницы имени Н. Ф. Филатова, расположенной на улице Бекешской в Пензе.

«Несовершеннолетние подростки, девочки и мальчики лежат в одной палате... Но ПЕРЕД СНОМ ИМ ЖЕ НЕОБХОДИМО РАЗДЕВАТЬСЯ ДО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ. Куда пожаловаться?» - говорится в посте.

Судя по снимку из палаты, подтверждающему факт, снимок сделала девочка-подросток. На нем видно, как на соседних кроватях лежат парень и девушка. На вид им около 15-16 лет.

«Никаких нормативных актов, регламентирующих правила размещения детей, нет, но, учитывая гендерные признаки, с 10-12 лет пациентов стараются распределять по разным палатам», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Размещение разнополых детей в одной палате возможно при отсутствии свободных мест в медицинском учреждении или схожем течении болезни.