Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|18:45
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Глас народа | Соцсети: в Пензе разнополых подростков положили в одну палату

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В пятницу, 15 января, в группе «Подслушано Мокшан» социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба на условия содержания подростков в детском отделении областной больницы имени Н. Ф. Филатова, расположенной на улице Бекешской в Пензе.

«Несовершеннолетние подростки, девочки и мальчики лежат в одной палате... Но ПЕРЕД СНОМ ИМ ЖЕ НЕОБХОДИМО РАЗДЕВАТЬСЯ ДО НИЖНЕГО БЕЛЬЯ. Куда пожаловаться?» - говорится в посте.

Судя по снимку из палаты, подтверждающему факт, снимок сделала девочка-подросток. На нем видно, как на соседних кроватях лежат парень и девушка. На вид им около 15-16 лет.

«Никаких нормативных актов, регламентирующих правила размещения детей, нет, но, учитывая гендерные признаки, с 10-12 лет пациентов стараются распределять по разным палатам», - сообщила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Размещение разнополых детей в одной палате возможно при отсутствии свободных мест в медицинском учреждении или схожем течении болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Зато ЛГБТшниками не будут.

Гость||

Не понял а что такого?

Гость||

Куда пожаловаться вот вопрос?

Гость||

Всё нормально! В детской больнице, дети, делают детей!...

Это прорыв!...

Пускай ночью фотографирует...

Гость||

Безопасность, стабильность, развитие.

Имя: Гость
Комментарий:

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