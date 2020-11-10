10.11.2020 | 09:05

Жителей Заречного возмутило поведение детей, потрошащих урны для мусора. Видеозаписи, на которых запечатлены двое мальчиков школьного возраста и последствия их действий, опубликовали в Instagram-аккаунте @zar_info58.

Один из роликов сняли из окна многоквартирного дома. Дети на самокатах проехались по двору, а затем попинали одну урну и выбросили на дорогу другую.

«Ул. Строителей, 6, дети лет 10 напали вначале на мать с ребенком, кинули в них мусоркой, потом ринулись к соседнему подъезду. Там выдернули мусорку и кинули бутылкой в бабушку! Очень бы хотелось огласки, может, кто их узнает?» - говорится в публикации.

На втором видео - сквер, рядом со скамейками стоят пустые урны, а весь мусор свален на тротуарную плитку.

«На днях двое мальчиков на самокатах лет 10, схожих по описанию, безобразничали на центральной улице города, опустошая урны!» - сообщается в описании.

О своих встречах с детьми рассказали и другие жители города. У одного из магазинов школьники мешали пройти бабушке с тележкой, на улице Комсомольской препятствовали проезду велосипедистов и детских колясок.

«На замечания взрослых реагировали бурно, матом и оскорблениями. Женщина, на которую словесно накинулись, еле ушла. Вели себя ребята агрессивно. Причем один вожак, второй ведомый», - рассказала одна из подписчиц.

Интернет-пользователи выразили надежду, что кто-то узнает детей и сообщит об их поведении родителям. Были предложены и более радикальные меры.

«Мы можем бесконечно возмущаться в комментариях, но пока очевидцы не начнут обращаться в полицию, потерпевшие не начнут писать жалобы, а полиция не будет жалеть и бездействовать, а будет конкретно наказывать и детей и родителей, только тогда будет результат. И на учет их ставить серьезно так, чтоб потом только в шарагу поступить могли. Да, страшно, но действенно», - предложила одна из жительниц города.