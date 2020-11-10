Сетевое издание|18+|Вторник|10 ноя 2020|10:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Заречный терроризируют двое школьников на самокатах

Печать

Жителей Заречного возмутило поведение детей, потрошащих урны для мусора. Видеозаписи, на которых запечатлены двое мальчиков школьного возраста и последствия их действий, опубликовали в Instagram-аккаунте @zar_info58.

Один из роликов сняли из окна многоквартирного дома. Дети на самокатах проехались по двору, а затем попинали одну урну и выбросили на дорогу другую.

«Ул. Строителей, 6, дети лет 10 напали вначале на мать с ребенком, кинули в них мусоркой, потом ринулись к соседнему подъезду. Там выдернули мусорку и кинули бутылкой в бабушку! Очень бы хотелось огласки, может, кто их узнает?» - говорится в публикации.

На втором видео - сквер, рядом со скамейками стоят пустые урны, а весь мусор свален на тротуарную плитку.

«На днях двое мальчиков на самокатах лет 10, схожих по описанию, безобразничали на центральной улице города, опустошая урны!» - сообщается в описании.

О своих встречах с детьми рассказали и другие жители города. У одного из магазинов школьники мешали пройти бабушке с тележкой, на улице Комсомольской препятствовали проезду велосипедистов и детских колясок.

«На замечания взрослых реагировали бурно, матом и оскорблениями. Женщина, на которую словесно накинулись, еле ушла. Вели себя ребята агрессивно. Причем один вожак, второй ведомый», - рассказала одна из подписчиц.

Интернет-пользователи выразили надежду, что кто-то узнает детей и сообщит об их поведении родителям. Были предложены и более радикальные меры.

«Мы можем бесконечно возмущаться в комментариях, но пока очевидцы не начнут обращаться в полицию, потерпевшие не начнут писать жалобы, а полиция не будет жалеть и бездействовать, а будет конкретно наказывать и детей и родителей, только тогда будет результат. И на учет их ставить серьезно так, чтоб потом только в шарагу поступить могли. Да, страшно, но действенно», - предложила одна из жительниц города.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

ждём каминтариев Дины Чарёмушкинай и Мотолепилова

Гость||

Потом: То окошко камнем выбьют,то с кармана что-то вынут...

ГДЕ СВАРЩИК?! СРОЧНО.

Гость||

Достойная смена подрастает в лосятнике однако!

Гость||

Приварить их к заваренным воротам!

Гость||

Лось это судьба... Эх заречный..

Гость||

Сегодня машины будут бить..

Гость||

Шакалье.

Гость||

выродки

Гость||

лосята

Гость||

Магия культуры) Это гены. От них никуда не денешься. Вспомните, кем Заречный изначально заселяли))

Гость||

Давай, зареченская сволота, вой, какие вы хорошие. И детей своих такой же сволотой достойной себя воспитываете.

Гость||

Патриоты растут?

Гость||

Гость писал(a):

Заречный изначально заселяли
А кем?

Гость||

Да вроде многие из НН приехали, из Москвы, с украины тоже, с днепропетровска, винницы.

Гость||

Гость писал(a):

Заречный изначально заселяли

А кем?

На этой территории всегда лоси жили. Потом забор построили, но ворота открываются.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте