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Глас народа | Площадка на улице Ульяновской в Пензе пугает детей

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В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратилась жительница областного центра Татьяна А., которая пожаловалась на состояние детской площадки.

Речь идет об аттракционах, установленных когда-то давно между Ульяновской, 42, и Кронштадтской, 11.

«Опасно даже подходить к этой площадке, не то что там играть», - посетовала молодая мать.

На присланных ею фотографиях видно торчащие из песка металлические штыри, облезшие тяги-перетяги. На сиденьях качелей и лестнице, ведущей на горку, отсутствуют конструктивные элементы.

В целом территория запущена и замусорена.

Татьяна надеется, что площадку приведут в порядок либо ликвидируют: в таком виде она только пугает местное население.

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