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Глас народа | Качели у фонтана: подростки продолжают изощренно развлекаться

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Новые конструкции рядом с главным фонтаном города не дают пензенцам покоя. Подростки развлекаются изощренным способом: катаются на качелях, пытаясь испачкать подошвой обуви потолок сооружения.

Видео с наглядным примером появилось в группе «Подслушано в Пензе» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены двое молодых людей, сильно раскачивающиеся на аттракционе. Один из них вытягивает носок стопы, стараясь оставить след на внутренней стороне крыши качелей.

«Для людей благоустроили площадь, сделали красивые фонтан, качели и другие объекты. Но благодаря таким паразитам в нашем городе испорченные лавки, разбитые остановки, грязные, разрисованные стены, поломанные скульптуры. И ни один взрослый мужчина не подошел, не сделал замечание. Только камеры, только штрафы!» - высказался автор видео.

«Всегда удивляюсь таким. Они могут что-то невообразимое. Нормальный человек до такого не додумается», - отметил пользователь.

Ранее другой пензенец предупреждал земляков о шатающемся креплении конструкции.

«Это все очень травмоопасно», - пояснил он.

Затем в городской администрации сообщили о починке аттракциона, объяснив, что в поломке виноваты четверо молодых парней, которые катались одновременно.

Из-за качелей горожане разделились на два лагеря. Одни выступают за активное их использование, а другие - за бережливое.

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Гость||

Качественнонужно делать и не возникнет проблем.

Из говна не бывает хороших конфет.

Гость||

Гость писал(a):

Качественнонужно делать и не возникнет проблем.
Это не проблемы качества изделий. Это проблемы отсутствия мозгов у потребителей. А еще отсутствия полиции в местах массового скопления безмозглых.

Гость||

качелям там не место

Гость||

Из говна не бывает хороших конфет-Только это относится не к качелям ,а к подросткам!!!А ещё от осинки не родятся апельсинки!Одни уроды родили таких же!

Гость||

Фамилии и фото в студию,пусть страна знает своих героев!))))

Гость||

Все отлично сделано !!! Вкусы у всех разные а качество отличное!!! А подростки ужасные !

Гость||

Подростки в основном ученики колледжей , представьте себе на минуту что творится в этих проф учебных заведениях )))

Гость||

Пусть изощряются. Довыпендриваются, слетят, месяцок в больничке, полгода потом в корсете походят и оценят все прелести спокойного образа жизни.

Гость||

Сами виноваты, там качели не нужны вообще!

Гость||

Гость писал(a):

Все отлично сделано !!! Вкусы у всех разные а качество отличное!!!
А у кого то вкуса совсем нет, но он этого не понимает.

Гость||

Это лавочки сделанные под качели , но нашим подросткам-обезьянам это неизвестно !!!

Гость||

Что сказать..была когда то Пенза действительно культурной столицей.Была культура речи, культура одежды(точно помню что даже москвичи нам завидовали умению элегантно одеться) культура поведения. К сожалению уже многие годы этого нет и не предвидится.

Гость||

Исполнение кентавра и прочие это на каждого не угодишь, но качество достойное соглашусь

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.10.2020 16:03|

Пусть изощряются. Довыпендриваются, слетят, месяцок в больничке, полгода потом в корсете походят и оценят все прелести спокойного образа жизни.

+100500 Лучший опыт-личный опыт!

Гость||

Уберите колледжи в область !!!

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Имя: Гость
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