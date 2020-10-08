08.10.2020 | 15:11

Новые конструкции рядом с главным фонтаном города не дают пензенцам покоя. Подростки развлекаются изощренным способом: катаются на качелях, пытаясь испачкать подошвой обуви потолок сооружения.

Видео с наглядным примером появилось в группе «Подслушано в Пензе» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены двое молодых людей, сильно раскачивающиеся на аттракционе. Один из них вытягивает носок стопы, стараясь оставить след на внутренней стороне крыши качелей.

«Для людей благоустроили площадь, сделали красивые фонтан, качели и другие объекты. Но благодаря таким паразитам в нашем городе испорченные лавки, разбитые остановки, грязные, разрисованные стены, поломанные скульптуры. И ни один взрослый мужчина не подошел, не сделал замечание. Только камеры, только штрафы!» - высказался автор видео.

«Всегда удивляюсь таким. Они могут что-то невообразимое. Нормальный человек до такого не додумается», - отметил пользователь.

Ранее другой пензенец предупреждал земляков о шатающемся креплении конструкции.

«Это все очень травмоопасно», - пояснил он.

Затем в городской администрации сообщили о починке аттракциона, объяснив, что в поломке виноваты четверо молодых парней, которые катались одновременно.

Из-за качелей горожане разделились на два лагеря. Одни выступают за активное их использование, а другие - за бережливое.