В поломке качелей у фонтана обвинили компанию молодых людей

09.09.2020 | 09:14

В Пензе отремонтировали новые качели, установленные на Фонтанной площади в рамках ее масштабной реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оказалось, крепления повредила компания молодых людей. Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.

«Сломанные детали были оперативно демонтированы. Восстановлением занималась подрядная организация. На сегодняшний день работы завершены», - заверили представители мэрии.

Пензенцев предупредили: на Фонтанной площади установлены камеры видеонаблюдения. В случае актов вандализма информация будет передана сотрудникам правоохранительных органов, и виновных привлекут к ответственности.

Ранее опасения по поводу травмоопасности новых качелей высказал один из жителей Пензы.

«Новый фонтан, качельки, девчонки катаются, а все уже расшатано. Это все очень травмоопасно», - предупредил мужчина.