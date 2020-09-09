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Общество

В поломке качелей у фонтана обвинили компанию молодых людей

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В Пензе отремонтировали новые качели, установленные на Фонтанной площади в рамках ее масштабной реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Оказалось, крепления повредила компания молодых людей. Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.

«Сломанные детали были оперативно демонтированы. Восстановлением занималась подрядная организация. На сегодняшний день работы завершены», - заверили представители мэрии.

Пензенцев предупредили: на Фонтанной площади установлены камеры видеонаблюдения. В случае актов вандализма информация будет передана сотрудникам правоохранительных органов, и виновных привлекут к ответственности.

Ранее опасения по поводу травмоопасности новых качелей высказал один из жителей Пензы.

«Новый фонтан, качельки, девчонки катаются, а все уже расшатано. Это все очень травмоопасно», - предупредил мужчина.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.
А там есть табличка какая нагрузка предусмотрена конструкцией?

Гость||

Есть инструкция по эксплуатации? Нет?

Идите лесом...

Гость||

В СССР на качели можно было всем двором залезть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они катались вчетвером, а такая нагрузка не предусмотрена конструкцией.
А они должны были быть телепатами и догадаться? Люди привыкли, что на лавочке можно и вчетвером сидеть, и вшестером. А если тут нагрузка не предусмотрена - то таблички вешайте. И не только в людях, а в килограммах. Иначе завтра двое по 120 кг сядут - и тоже качели сломаются.

Гость||

Гость писал(a):

В СССР на качели можно было всем двором залезть.
Вот кстати да. Это немного позорно, что делали-делали фиг знает сколько времени, а тут сели на качели "вчетвером" - и всё сломалось.

Гость||

В Пензе страдают ожирением. Когда еще тут писала, что не выдержат эти качели, бесполезно вообще делать что-либо красивое, поломают и изгадят.

Гость||

Гость писал(a):

что не выдержат эти качели, бесполезно вообще делать что-либо красивое
У вас с логикой проблемы. Делать красиво и надежно тоже можно.

Гость||

У меня нет проблем с мышлением, не навешивай мне свои комплексы. Всегда оказываюсь права.

Гость||

Гость писал(a):

А они должны были быть телепатами и догадаться? Люди привыкли, что на лавочке можно и вчетвером сидеть, и вшестером. А если тут нагрузка не предусмотрена - то таблички вешайте. И не только в людях, а в килограммах. Иначе завтра двое по 120 кг сядут - и тоже качели сломаются.
а интеллекта нет чтобы догадаться ? Они может и под поезд голову кладут едущий потому что на рельсах ничего не написано и в трансформатор лезут если там надписи нет, а только картинка. Если да то им место в лечебнице на Лермонтова

Гость||

Гость писал(a):

У вас с логикой проблемы. Делать красиво и надежно тоже можно.
А если не воровать?...

Гость||

Гость писал(a):

а интеллекта нет чтобы догадаться ?
Нет. Все теперь как тупые американцы стали - в инструкции не запрещено, значит можно.

Гость||

Гость писал(a):

и в трансформатор лезут если там надписи нет
Гость писал(a):
и в трансформатор лезут если там надписи нет
Если надписи нет, это косяк энергетиков.

Гость||

Гость писал(a):

не навешивай мне свои комплексы. Всегда оказываюсь права.
Лол, и она еще говорит про комплексы. Нашлась тут "всегдаправая" :)

Гость||

Гость писал(a):

а интеллекта нет чтобы догадаться ?
Догадаться о конкретной массе, которая допустима для данных качелей? Не все сопромат учили. В конце концов, гуманитарии - тоже люди, а вы их сразу на Лермонтова....

Гость||

Гость писал(a):

Они может и под поезд голову кладут
Прочность своей головы они примерно представляют - много лет с ней живут. А вот прочность крепления качелей, закрученного джамшутом - нет. Поэтому надо писать.

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Имя: Гость
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