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Глас народа | Уже сломали: пензенец поделился фото упавших качелей на набережной

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Качели на набережной Суры уже сломали. Об этом редакции портала PenzaInform.ru рассказал читатель.

Он поделился снимком, на котором запечатлена часть конструкции, лежащая на земле. У качелей порвалась цепь.

Комментировавшие фото горожане разошлись во мнении, было ли сооружение сломано намеренно или случайно.

«Вполне может быть, что цепь некачественная. Там же не висит ограничение в весе. По умолчанию даже упитанные могут сидеть. Значит, просто надо было и цепь с таким условием выбирать», «Мы просто не умеем бережно ко всему относиться», - написали пензячки.

Комментаторы вспомнили, что аналогичные качели сделали и в Ульяновском парке. Они уже полтора года радуют горожан всех возрастов и остаются целыми.

«Поэтому возникает вопрос с качеством», - резюмировал пензенец.

Ранее в июле в соцсети «ВКонтакте» жительница областного центра выразила недовольство новыми качелями на набережной. Возмущение женщины вызвала крыша, оборудованная над подвешенной на цепях скамьей.

«Она сделана так, что, когда идет дождь, вода скатывается в середину и попадает на лавочки. Все лавочки мокрые. От солнца она тоже не защищает, потому что стекла прозрачные. Вопрос: зачем? Руки оторвать инженеру, который это спроектировал», - говорит мужской голос за кадром на прикрепленной к посту записи.

Фото vk.com/penzainform.

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Гость||

Там откат на откате и откатом погоняет.о каком качестве можно говорить при такой схеме?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Руки оторвать инженеру, который это спроектировал»,
Может руки только под хрен заточены?

Гость||

Какое качество. Видно же что цепь не закаленная

Гость||

Качели все немножко неправильно смонтированы. Когда качаешься, сползаешь вперёд. Надо побольше наклон.

Гость||

Гость писал(a):

Видно же что цепь не закаленная
А мне видно что цепь цела а вот её крепление отсоединилось.

А тебе ещё что видно?

Гость||

Гость писал(a):

Там откат на откате и откатом
ты прав, брат! слеплено с говна и палок за соответствующую цену. остальное - вложено в свежий Лексус по жопой

Гость||

Думаю, сломали намеренно. Посадить 3х необъятных баб на качельку - и ей конец. А, таких необъятных у нас ооочень мног, и еще жалуются что есть нечего...

Гость||

Гость писал(a):

Посадить 3х необъятных баб на качельку - и ей конец. А, таких необъятных у нас ооочень мног, и еще жалуются что есть нечего...
Во-во! А то все на анжинеров валют... Сами отожрут телеса, а потом на качельки лезут... и ломают их!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вопрос: зачем? Руки оторвать инженеру, который это спроектировал»
Руки и голову оторвать главному дизайнеру города, который эти бестолковые, убогие и не функциональные стеклянные остановки по всему городу расставляет! Сейчас на арбековском рынке такую удобную остановку демонтируют, а поставят в замет опять это стеклянное убожество! как администрация города таких отморозков нанимает и держит к томуже, хотя они против горожан работают?

Имя: Гость
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