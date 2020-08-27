27.08.2020 | 16:10

Качели на набережной Суры уже сломали. Об этом редакции портала PenzaInform.ru рассказал читатель.

Он поделился снимком, на котором запечатлена часть конструкции, лежащая на земле. У качелей порвалась цепь.

Комментировавшие фото горожане разошлись во мнении, было ли сооружение сломано намеренно или случайно.

«Вполне может быть, что цепь некачественная. Там же не висит ограничение в весе. По умолчанию даже упитанные могут сидеть. Значит, просто надо было и цепь с таким условием выбирать», «Мы просто не умеем бережно ко всему относиться», - написали пензячки.

Комментаторы вспомнили, что аналогичные качели сделали и в Ульяновском парке. Они уже полтора года радуют горожан всех возрастов и остаются целыми.

«Поэтому возникает вопрос с качеством», - резюмировал пензенец.

Ранее в июле в соцсети «ВКонтакте» жительница областного центра выразила недовольство новыми качелями на набережной. Возмущение женщины вызвала крыша, оборудованная над подвешенной на цепях скамьей.

«Она сделана так, что, когда идет дождь, вода скатывается в середину и попадает на лавочки. Все лавочки мокрые. От солнца она тоже не защищает, потому что стекла прозрачные. Вопрос: зачем? Руки оторвать инженеру, который это спроектировал», - говорит мужской голос за кадром на прикрепленной к посту записи.

Фото vk.com/penzainform.