Сетевое издание|18+|Четверг|25 июн 2020|10:13
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Глас народа | Пензенцев беспокоит участок на Баумана с провалившимся асфальтом

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На протяжении нескольких дней пензенцы жалуются на провалившийся в Терновке асфальт. Очередной пост об этом появился в четверг, 25 июня.

«Около завода «Пензмаш». Разместите, может быстрее сделают)», - написал пользователь Евгений Андреев.

Речь идет о выезде на улицу Баумана с прилегающей территории. На выложенном автором поста снимке видны два углубления. Понятно, что раньше опасный участок был огорожен сигнальными лентами, но со временем они вместе с деревянными палками и бордюром оказались внутри ям.

«Каждый день хожу на работу там, и меняется лишь сама яма (увеличение в размерах) и кочующая в ней палка с ленточкой. Видимо, пока какой-нить тяжеловес не уйдет под землю, никто не заинтересуется», - высказался один из комментаторов.

21 июня сообщалось о провале асфальта на улице Долгова, в заездном кармане рядом с дрожжевым заводом. Яма глубиной около двух метров образовалась рядом с коммунальными коллекторами.

Фото № 1 Евгения Андреева, vk.com/penza_live.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Пенза погружается в АД

Гость||

Это ливневая канализация обваливается.... департмаент жкх пусть отремонтирует

Гость||

Гость писал(a):

Пенза погружается в АД
в ж..у она погружается, все глубже и глубже

Гость||

Надо заделать срочно !!! Бордюрами...

Имя: Гость
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