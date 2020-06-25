25.06.2020 | 09:33

На протяжении нескольких дней пензенцы жалуются на провалившийся в Терновке асфальт. Очередной пост об этом появился в четверг, 25 июня.

«Около завода «Пензмаш». Разместите, может быстрее сделают)», - написал пользователь Евгений Андреев.

Речь идет о выезде на улицу Баумана с прилегающей территории. На выложенном автором поста снимке видны два углубления. Понятно, что раньше опасный участок был огорожен сигнальными лентами, но со временем они вместе с деревянными палками и бордюром оказались внутри ям.

«Каждый день хожу на работу там, и меняется лишь сама яма (увеличение в размерах) и кочующая в ней палка с ленточкой. Видимо, пока какой-нить тяжеловес не уйдет под землю, никто не заинтересуется», - высказался один из комментаторов.

21 июня сообщалось о провале асфальта на улице Долгова, в заездном кармане рядом с дрожжевым заводом. Яма глубиной около двух метров образовалась рядом с коммунальными коллекторами.

Фото № 1 Евгения Андреева, vk.com/penza_live.