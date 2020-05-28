28.05.2020 | 08:16

Автомобилистов Пензы предупредили о диком животном, замеченном в микрорайоне Барковка. Сообщение появилось в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

«Природа ожила настолько, что на Барковку пришли лоси. Будьте осторожны, животное выскочило внезапно из кустов аккурат под колеса», - рассказал интернет-пользователь.

К посту он прикрепил фотографию лося. По словам участника группы, встреча с животным произошла в районе садово-дачного товарищества «Искра-1», не доезжая 100 м до пляжа на озере Красный Куст.

В начале мая один из жителей Пензы обнаружил косулю, застрявшую в прутьях забора рядом со школой на улице Пушанина. Она была травмирована и сильно испугана. Сотрудники пожарно-спасательного центра вызволили животное из плена и передали представителю охотничьего хозяйства.