Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|09:22
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Глас народа | В Пензе лось выскочил из кустов под колеса автомобиля

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Автомобилистов Пензы предупредили о диком животном, замеченном в микрорайоне Барковка. Сообщение появилось в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».

«Природа ожила настолько, что на Барковку пришли лоси. Будьте осторожны, животное выскочило внезапно из кустов аккурат под колеса», - рассказал интернет-пользователь.

К посту он прикрепил фотографию лося. По словам участника группы, встреча с животным произошла в районе садово-дачного товарищества «Искра-1», не доезжая 100 м до пляжа на озере Красный Куст.

В начале мая один из жителей Пензы обнаружил косулю, застрявшую в прутьях забора рядом со школой на улице Пушанина. Она была травмирована и сильно испугана. Сотрудники пожарно-спасательного центра вызволили животное из плена и передали представителю охотничьего хозяйства.

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Гость||

Недавно в аэропорту бегал, может этот же.

Гость||

В америку наверно дал по газам. Будет там жить на пособие.

Гость||

Вот уж действительно поведение заречнюков такое же как у лосей - дикое и не предсказуемое.

Имя: Гость
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