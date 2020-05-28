Автомобилистов Пензы предупредили о диком животном, замеченном в микрорайоне Барковка. Сообщение появилось в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте».
«Природа ожила настолько, что на Барковку пришли лоси. Будьте осторожны, животное выскочило внезапно из кустов аккурат под колеса», - рассказал интернет-пользователь.
К посту он прикрепил фотографию лося. По словам участника группы, встреча с животным произошла в районе садово-дачного товарищества «Искра-1», не доезжая 100 м до пляжа на озере Красный Куст.
В начале мая один из жителей Пензы обнаружил косулю, застрявшую в прутьях забора рядом со школой на улице Пушанина. Она была травмирована и сильно испугана. Сотрудники пожарно-спасательного центра вызволили животное из плена и передали представителю охотничьего хозяйства.
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