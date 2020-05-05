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Происшествия

Спасенную в Пензе косулю передали представителю охотничьего хозяйства

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Очевидец Анатолий показал съемочной группе 11 канала место, где происходила операция по вызволению из плена косули. Животное застряло в прутьях забора рядом со школой на улице Пушанина. Лесного гостя заметил мужчина, гулявший с собакой рядом, он вызвал сотрудников Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Они начали щель раздвигать. Я сперва подумал, что собака, но потом отодвинули и его приподняли двое эмчеэсовцев. Я смотрю - ушки какие-то интересные, похоже на маленького оленя. Бока были в крови. Потом замешкались, и она рванула», - рассказал Анатолий.

Обезумевшую от страха косулю догнали и передали представителю одного из охотничьих хозяйств.

«Сейчас и так в мире почти не осталось добра. Иной раз бывает, душа кровью обливается. Кроме людей кто поможет им?» - отметил мужчина.

Это не первый раз, когда косули заходят в город. В прошлом году, также в мае, лесную гостью обнаружили в том же районе - на улице Терновского. Заблудившееся животное удалось поймать и затем выпустить на волю. Пять лет назад дикое парнокопытное забрело на территорию одного из предприятий на улице Свердлова.

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