11.04.2020 | 10:01

В редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо от Александры Шагуровой - жительницы поселка Монтажного, который находится в Железнодорожном районе Пензы.

«Просим обратить внимание на плачевное состояние улиц и территорий общего пользования, которые из года в год превращаются в свалку. Дети гуляют среди бутылок, банок, пакетов - вплоть до шприцев. И как их приучать к порядку, если они каждый день видят горы мусора и уже, видимо, считают, что это норма?» - возмущается пензячка.

Александра прислала видео, на котором запечатлена обочина дороги, заваленная отходами. Рядом проходят железнодорожные пути, и дети, по ее словам, ходят мимо мусорных куч смотреть на поезда.

«Мы понимаем, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но тем не менее нужна отправная точка - уборка силами службы благоустройства города. Район как будто брошен. На общих территориях в ближайшие пять лет точно не производилась уборка силами служб благоустройства города Пензы. Хотелось бы знать, за кем закреплены данные территории. За это время никто даже не пытался организовать субботник», - рассказывает активистка.

По мнению Александры, общественные территории в Монтажном совершенно заброшены. «Это просто позор!» - резюмирует она.

Она также добавила, что обращения направлены главе и в отдел благоустройства администрации Железнодорожного района.