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Глас народа | Жительница Пензы: Территория Монтажного - просто позор

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В редакцию портала PenzaInform.ru пришло письмо от Александры Шагуровой - жительницы поселка Монтажного, который находится в Железнодорожном районе Пензы.

«Просим обратить внимание на плачевное состояние улиц и территорий общего пользования, которые из года в год превращаются в свалку. Дети гуляют среди бутылок, банок, пакетов - вплоть до шприцев. И как их приучать к порядку, если они каждый день видят горы мусора и уже, видимо, считают, что это норма?» - возмущается пензячка.

Александра прислала видео, на котором запечатлена обочина дороги, заваленная отходами. Рядом проходят железнодорожные пути, и дети, по ее словам, ходят мимо мусорных куч смотреть на поезда.

«Мы понимаем, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но тем не менее нужна отправная точка - уборка силами службы благоустройства города. Район как будто брошен. На общих территориях в ближайшие пять лет точно не производилась уборка силами служб благоустройства города Пензы. Хотелось бы знать, за кем закреплены данные территории. За это время никто даже не пытался организовать субботник», - рассказывает активистка.

По мнению Александры, общественные территории в Монтажном совершенно заброшены. «Это просто позор!» - резюмирует она.

Она также добавила, что обращения направлены главе и в отдел благоустройства администрации Железнодорожного района.

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Гость||

мантажный образцом никогда не был....

Гость||

Перчаточки, грабельки, мешочки в руки и пошлаааа. Ясно что с телефоном легче.

Гость||

Алкаши пьют бросают бутылки,а дети эти бутылки бьют!Чисто там где не мусорят!

Гость||

Пенза такая же, это все в порядке вещей. Мы ж не Европа.

Гость||

А где это вообще ?

Гость||

Если б не самоизоляции, щас бы школьников выгнали убирать мусор вдоль дороги. А так некому...

Гость||

Загляните в подвалы МКД,там вообще антисанитария.

Чем занимается санэпидстанция и другие,отвечающие за это службы города?

Перекладывают бумаги с места на место и сидят у телефонов?

Гость||

Гость писал(a):

Чем занимается санэпидстанция...
По ИПешкам ходят!

Имя: Гость
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