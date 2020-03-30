30.03.2020 | 12:10

В соцсети «ВКонтакте» пензенец, пожелавший остаться анонимом, выразил недовольство поведением жителей дома, оказавшегося на карантине по коронавирусу.

Речь, по всей видимости, идет о тех людях, которые находятся в вынужденной изоляции из-за контакта со второй заболевшей пензячкой.

«Дом на карантине. Но выпускают людей с собаками», - отметил пензенец.

К посту он прикрепил ролики, запечатлевшие двух жильцов, отправившихся на прогулку с питомцами. Один из них скрылся за углом дома, выпав тем самым из поля зрения дежурящих во дворе правоохранителей.

Другая жительница вышла с двумя хаски. Местом выгула для псов стала детская площадка.

«Я все понимаю: животные не виноваты. Но зачем гулять по всей детской площадке? И общаться с другими людьми?» - задался вопросом горожанин.

На кадрах можно видеть, что девушка, находящаяся под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом, свободно передвигается по двору и успевает войти в контакт с двумя людьми.

Ранее губернатор Иван Белозерцев и глава Заречного Олег Климанов упрекнули жителей региона в беспечности и равнодушии.

«К вам обращается губернатор, к вам обращаюсь я, но вы не слышите! Почему дети на улице? Почему они ходят большими группами? Неужели вам все равно! Сегодня нет вакцины против коронавируса! И остановить его можно только самоизоляцией! Я вас призываю позаботиться о себе и о наших детях!» - написал Олег Климанов.

На 30 марта в областном центре диагноз «коронавирус» подтвердился у 7 горожан. Всего с начала мероприятий под наблюдением медиков находилось 3 303 человека.

Фото, видео vk.com/black_pnz.

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