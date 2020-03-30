Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|13:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  89.00  |  $  80.33

Глас народа | Пензенцам из закрытого на карантин подъезда разрешают выгул собак

30.03.2020|12:10
Печать

В соцсети «ВКонтакте» пензенец, пожелавший остаться анонимом, выразил недовольство поведением жителей дома, оказавшегося на карантине по коронавирусу.

Речь, по всей видимости, идет о тех людях, которые находятся в вынужденной изоляции из-за контакта со второй заболевшей пензячкой.

«Дом на карантине. Но выпускают людей с собаками», - отметил пензенец.

К посту он прикрепил ролики, запечатлевшие двух жильцов, отправившихся на прогулку с питомцами. Один из них скрылся за углом дома, выпав тем самым из поля зрения дежурящих во дворе правоохранителей.

Другая жительница вышла с двумя хаски. Местом выгула для псов стала детская площадка.

«Я все понимаю: животные не виноваты. Но зачем гулять по всей детской площадке? И общаться с другими людьми?» - задался вопросом горожанин.

На кадрах можно видеть, что девушка, находящаяся под наблюдением из-за возможного заражения коронавирусом, свободно передвигается по двору и успевает войти в контакт с двумя людьми.

Ранее губернатор Иван Белозерцев и глава Заречного Олег Климанов упрекнули жителей региона в беспечности и равнодушии.

«К вам обращается губернатор, к вам обращаюсь я, но вы не слышите! Почему дети на улице? Почему они ходят большими группами? Неужели вам все равно! Сегодня нет вакцины против коронавируса! И остановить его можно только самоизоляцией! Я вас призываю позаботиться о себе и о наших детях!» - написал Олег Климанов.

На 30 марта в областном центре диагноз «коронавирус» подтвердился у 7 горожан. Всего с начала мероприятий под наблюдением медиков находилось 3 303 человека.

Фото, видео vk.com/black_pnz.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|30.03.2020 12:37|

Зубкова,ты заразилась?

Гость|30.03.2020 12:45|

penzainform.ru писал(a):

«Дом на карантине. Но выпускают людей с собаками», - отметил пензенец.
Ну пусть под дверь этому пензенцу собачек выгуливают!

Гость|30.03.2020 12:45|

Бедные собаки заложники в сложившейся ситуации-но выгуливать собак на детских площадках-это вообще ни в какие рамки не входит!У собачников нет ни детей,ни внуков?Или своих выростили на чужих наплевать?Оставайтесь людьми побойтесь Бога-дети наше будующее!

Гость|30.03.2020 12:47|

Пора всем заводить собак, иначе до лета даже к подъезду нельзя будет выйти. Быстро все в собачий приют

Гость|30.03.2020 12:54|

А из чего видно, что собаки из карантинного дома?

Гость|30.03.2020 12:56|

Буду давать собаку на прокат))

Гость|30.03.2020 13:01|

Никогда не понимал, зачем держать собаку в квартире?

Гость|30.03.2020 13:06|

Гость писал(a):

Никогда не понимал, зачем держать собаку в квартире?
Согласен. Может это атавизм деревенщины? Вывезти девушку из деревни можно, а вот вывезти деревню из девушки нет?

Гость|30.03.2020 13:07|

Вот из-за таких доброжелателей,все и всегда,будут обо всем в курсе((У нас процветает кля́узничество,а это по страшней будет,чем корона((И что, если в доме кто-то заболеет,всем тоже помирать,а продукты для семьи,как покупать,да и животные,ТОЖЕ живые,и у них как и у людей,свои нужды есть,они(владельцы),что бухать сели во дворе,что со всем этим делать- умный кляузник,подскажи.

Гость|30.03.2020 13:07|

Почему они выходят без масок?

Гость|30.03.2020 13:08|

Именно на детской площадке собаки должны,,,,гадить! Молодцы жители, любите своих детей!

Гость|30.03.2020 13:09|

Причем тут девушка, деревня? Выгуливают собак. Причем сидят не по своей вине в подъезде.

Гость|30.03.2020 13:10|

А Вы не в курсе,что больные должны маски одевать?И вообще такие маски,как у нас в аптеке,не от чего не защищают.А что,кто-то поставил им диагноз-корона.

Гость|30.03.2020 13:12|

Потому что маски на свежем воздухе бесполезны. Откройте интернет, займитесь самообразованием по данному вопросу.

Гость|30.03.2020 13:13|

Полицейских все устраивает. А вы что раскудахтались?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте