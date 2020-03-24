24.03.2020 | 17:39

Связаться с врачами просят жильцов подъезда многоэтажки. Одну из их соседок, женщину преклонного возраста, госпитализировали в областной центр спецвидов медицинской помощи.

«Лабораторные исследования показали наличие коронавируса, который подтвержден «Вектором», научно-исследовательским институтом города Новосибирска. По данной больной отрабатываются все близкие контакты», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Это второй случай заражения жительницы Пензы. Его выявили ровно через неделю после постановки диагноза первой пациентке. Она идет на поправку и уже готовится к выписке. А вот 77-летняя женщина, у которой только обнаружили коронавирус, будет под наблюдением медиков.

«Она находится на лечении с нетяжелой формой пневмонии», - уточнил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Проживала пенсионерка одна. Теперь собирается информация о людях, контактировавших с ней. В первую очередь это близкие родственники, также под наблюдение попадают соседи.

«Подъезд уйдет весь на карантин, все жители подъезда будут находиться в изоляции 14 дней. Это будут контролировать органы внутренних дел», - пояснил Михаил Перекусихин.

Эпидемиологическое расследование по данной пациентке продолжается.

«В условиях распространения инфекции коронавируса я обращаюсь к вам с огромной просьбой не выходить на улицу без надобности, постараться не посещать общественные места. Особенно это касается лиц более старшего возраста - вы более уязвимы. Мы готовы оказать вам всю необходимую помощь», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.