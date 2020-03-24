Сетевое издание|18+|Вторник|24 мар 2020|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Ясно |
  87.44  |  $  81.16

Общество | Весь подъезд дома, где живет пензячка с COVID-19, ушел на карантин

24.03.2020|17:39
Печать

Связаться с врачами просят жильцов подъезда многоэтажки. Одну из их соседок, женщину преклонного возраста, госпитализировали в областной центр спецвидов медицинской помощи.

«Лабораторные исследования показали наличие коронавируса, который подтвержден «Вектором», научно-исследовательским институтом города Новосибирска. По данной больной отрабатываются все близкие контакты», - сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Это второй случай заражения жительницы Пензы. Его выявили ровно через неделю после постановки диагноза первой пациентке. Она идет на поправку и уже готовится к выписке. А вот 77-летняя женщина, у которой только обнаружили коронавирус, будет под наблюдением медиков.

«Она находится на лечении с нетяжелой формой пневмонии», - уточнил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Проживала пенсионерка одна. Теперь собирается информация о людях, контактировавших с ней. В первую очередь это близкие родственники, также под наблюдение попадают соседи.

«Подъезд уйдет весь на карантин, все жители подъезда будут находиться в изоляции 14 дней. Это будут контролировать органы внутренних дел», - пояснил Михаил Перекусихин.

Эпидемиологическое расследование по данной пациентке продолжается.

«В условиях распространения инфекции коронавируса я обращаюсь к вам с огромной просьбой не выходить на улицу без надобности, постараться не посещать общественные места. Особенно это касается лиц более старшего возраста - вы более уязвимы. Мы готовы оказать вам всю необходимую помощь», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|24.03.2020 19:36|

А соседним подъездам что делать?)))

Гость|24.03.2020 19:40|

А что делать с депутами ЗС Егоровым, Макаровым, Полукаровым и Чернышовым? Им за 65 а 27 сессия

Гость|24.03.2020 19:45|

Гость писал(a):

кто депутат?
Лисин

Гость|24.03.2020 19:47|

Кольцо вокруг меня сужается. Напуган.

Гость|24.03.2020 19:47|

penzainform.ru писал(a):

В условиях распространения инфекции коронавируса я обращаюсь к вам с огромной просьбой не выходить на улицу без надобности
Над ним опыты что ли проводят?Тут помню,там нет.Ты не далее как вчера всех на субботник выгонял,а сегодня трындишь,чтобы вообще на улицу не выходили.Он что там принимает,на чём сидит?

Гость|24.03.2020 19:49|

В объявлении телефоны поликлиники на Гагарина, 24

Гость|24.03.2020 19:50|

«В условиях распространения инфекции коронавируса я обращаюсь к вам с огромной просьбой не выходить на улицу без надобности, постараться не посещать общественные места. Особенно это касается лиц более старшего возраста - вы более уязвимы. Мы готовы оказать вам всю необходимую помощь», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

Какую конкретную помощь вы готовы оказать? Опять "бла-бла-бла"?

Гость|24.03.2020 19:50|

Гость писал(a):

В объявлении телефоны поликлиники на Гагарина, 24
А там ближе ничего нет. Медицина оптимизирована.

Гость|24.03.2020 19:51|

ЗДРАВСТВУЙ ЖОПА-НОВЫГОД.

Гость|24.03.2020 19:52|

Почему в продаже нет масок? Одни бравурные репортажи о том как шьют маски и как скоро будет хорошо.

Гость|24.03.2020 19:59|

А налоги, кредиты и коммуналку отменят?

Гость|24.03.2020 20:00|

Гость писал(a):

в продаже нет масок?
за чем они тебе истеричный?

Гость|24.03.2020 20:02|

Гость писал(a):

за чем они тебе истеричный?
Ты МГЕРЫШ?

Гость|24.03.2020 20:02|

ой бабульки и дедульки коммуналку платят на почте. Скоро МКД будут на карантине.

Гость|24.03.2020 20:03|

penzainform.ru писал(a):

я обращаюсь к вам с огромной просьбой не выходить на улицу без надобности
а как же на роботу?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте