30.03.2020 | 09:13

Вечером в воскресенье, 29 марта, глава Заречного Олег Климанов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором упрекнул горожан в равнодушии.

«Уважаемые родители! У меня к вам вопрос: «Почему здоровье наших зареченских детей беспокоит только городскую администрацию, департамент образования, комиссию по делам несовершеннолетних и совсем не беспокоит вас?

К вам обращается губернатор, к вам обращаюсь я, но вы не слышите! Почему дети на улице? Почему они ходят большими группами? Неужели вам все равно! Сегодня нет вакцины против коронавируса! И остановить его можно только самоизоляцией! Я вас призываю позаботиться о себе и о наших детях!» - написал он, прикрепив к посту видеоподтверждение. На кадрах - подростки, столпившиеся возле одного из торговых центров.

«Если бы вы беспокоились, то два месяца назад закрыли бы границы и все города! Сейчас поздно уже!!!!! Вся Москва выехала уже по всем городам страны. Зачем вы пустили людей из Москвы в город?» - поинтересовался один из комментаторов у Олега Климанова.

«Люди из Москвы, так же, как и люди из-за границы, - это наши зареченцы», - ответил глава города.

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