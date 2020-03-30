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Общество | Олег Климанов упрекнул зареченцев в равнодушии: Дети на улице

30.03.2020|09:13
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Вечером в воскресенье, 29 марта, глава Заречного Олег Климанов разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором упрекнул горожан в равнодушии.

«Уважаемые родители! У меня к вам вопрос: «Почему здоровье наших зареченских детей беспокоит только городскую администрацию, департамент образования, комиссию по делам несовершеннолетних и совсем не беспокоит вас?

К вам обращается губернатор, к вам обращаюсь я, но вы не слышите! Почему дети на улице? Почему они ходят большими группами? Неужели вам все равно! Сегодня нет вакцины против коронавируса! И остановить его можно только самоизоляцией! Я вас призываю позаботиться о себе и о наших детях!» - написал он, прикрепив к посту видеоподтверждение. На кадрах - подростки, столпившиеся возле одного из торговых центров.

«Если бы вы беспокоились, то два месяца назад закрыли бы границы и все города! Сейчас поздно уже!!!!! Вся Москва выехала уже по всем городам страны. Зачем вы пустили людей из Москвы в город?» - поинтересовался один из комментаторов у Олега Климанова.

«Люди из Москвы, так же, как и люди из-за границы, - это наши зареченцы», - ответил глава города.

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Источник — фото и видео Олега Климанова, vk.com/id389874104
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Гость|30.03.2020 09:30|

В Заречный вирус пробирается "лисьими" тропами?

Гость|30.03.2020 09:35|

penzainform.ru писал(a):

Если бы вы беспокоились, то два месяца назад закрыли бы границы и все города! Сейчас поздно уже!!!!! Вся Москва выехала уже по всем городам страны. Зачем вы пустили людей из Москвы в город?
Все правильно гражданин изложил. До последнего дотянули со своими поправками в конституцию..

Гость|30.03.2020 09:39|

Сегодня поехал на работу - на дорогах машин как в обычный будний день. И соседи по стоянке тоже все разъехались по работам

Гость|30.03.2020 09:40|

Гость писал(a):

В Заречный вирус пробирается "лисьими" тропами?
Я б сказал - козлиными тропами

Гость|30.03.2020 10:06|

Стадо

Гость|30.03.2020 10:10|

Гость писал(a):

В Заречный вирус пробирается "лисьими" тропами?
Скорее лосиными.

Гость|30.03.2020 10:15|

Потому что дети не осознают весь серьёзность, это родителям надо с ними дома сидеть. В родители почти все работают. Вопрос - почему правительству ровно до такой степени на людей, что 90% работают? Сто раз говорила, лучше бы дети и студенты учились, а не ходили по улицам в магазинам, последние в магазинах почти ночуют. Ещё один вопрос - раз родители сами не могут справиться, почему нет патрулей, чтоб этих студентов из магазинов гнать домой, хотя бы после 21 часа?

Гость|30.03.2020 10:15|

Лосиными..ахаха...лосятник или "Лосиный остров"?

Гость|30.03.2020 10:17|

Гость писал(a):

Потому что дети не осознают весь серьёзность, это родителям надо с ними дома сидеть. В родители почти все работают. Вопрос - почему правительству ровно до такой степени на людей, что 90% работают? Сто раз говорила, лучше бы дети и студенты учились, а не ходили по улицам в магазинам, последние в магазинах почти ночуют. Ещё один вопрос - раз родители сами не могут справиться, почему нет патрулей, чтоб этих студентов из магазинов гнать домой, хотя бы после 21 часа?
Хех..студента из магазина говоришь..хех

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