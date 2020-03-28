28.03.2020 | 18:42

В субботу, 28 марта, в первый день жестких ограничений, часть пензенцев игнорировала призыв не выходить из дома и отправилась на прогулку по центру города.

Об этом порталу PenzaInform.ru рассказала одна из горожанок. Она сняла на видеокамеру вид площади Ленина: возле памятника резвятся дети и подростки, на лавочках сидят взрослые люди. А над ними звучит из динамика голос, призывающий соблюдать меры безопасности и не выходить из жилищ без крайней необходимости.

«На площади Ленина просят пензенцев сидеть дома. А люди что?! Продолжают гулять и, кажется, не собираются самоизолиоваться. Всем по барабану на коронавирус. Пензенцы, останьтесь дома ради себя и своих близких!!!» - написала автор видео.

«Большинство людей просто не воспринимают эту информацию всерьез. И смеются над теми, кто боится заболеть», «У нас полный двор мамочек с маленькими детьми. Дети в кучке и мамочки тусуются в кучке», «Я согласна, что театры, концерты и фитнес-клубы с кафешками закрыли, нечего туда ходить толпами. Но в одиночку или с ребенком на пару часов надо выходить на свежий воздух», «Полиция начнет штрафовать - будут сидеть дома», - высказали разные мнения комментаторы.

Редакция попросила пензенцев поделиться наблюдениями за жизнью на городских улицах.

«Вышла на Тамбовскую гулять с собакой - за три квартала встретила лишь одну девушку и семейную пару с ребенком», - поделилась впечатлениями одна из респондентов. «На Западной Поляне мало и машин, и людей, часть прохожих в масках», - рассказал другой.

Но есть и иная картина. «У Спасского собора - одинокие гуляющие или семьи», - сообщила горожанка. «У меня этаж высокий, видно несколько дворов. Весь день в каждом из них группы подростков», «Школьники от безделья маются, взрывают петарды на спортплощадке, болтаются без дела и не знают, куда себя деть», - пишут другие пензенцы.

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса. В Пензенской области приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыты точки общепита (за исключением дистанционной торговли) и ряд промтоварных магазинов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. «Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких», - объяснил он.