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Глас народа | Не все пензенцы откликнулись на призыв не выходить из дома

28.03.2020|18:42
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В субботу, 28 марта, в первый день жестких ограничений, часть пензенцев игнорировала призыв не выходить из дома и отправилась на прогулку по центру города.

Об этом порталу PenzaInform.ru рассказала одна из горожанок. Она сняла на видеокамеру вид площади Ленина: возле памятника резвятся дети и подростки, на лавочках сидят взрослые люди. А над ними звучит из динамика голос, призывающий соблюдать меры безопасности и не выходить из жилищ без крайней необходимости.

«На площади Ленина просят пензенцев сидеть дома. А люди что?! Продолжают гулять и, кажется, не собираются самоизолиоваться. Всем по барабану на коронавирус. Пензенцы, останьтесь дома ради себя и своих близких!!!» - написала автор видео.

«Большинство людей просто не воспринимают эту информацию всерьез. И смеются над теми, кто боится заболеть», «У нас полный двор мамочек с маленькими детьми. Дети в кучке и мамочки тусуются в кучке», «Я согласна, что театры, концерты и фитнес-клубы с кафешками закрыли, нечего туда ходить толпами. Но в одиночку или с ребенком на пару часов надо выходить на свежий воздух», «Полиция начнет штрафовать - будут сидеть дома», - высказали разные мнения комментаторы.

Редакция попросила пензенцев поделиться наблюдениями за жизнью на городских улицах.

«Вышла на Тамбовскую гулять с собакой - за три квартала встретила лишь одну девушку и семейную пару с ребенком», - поделилась впечатлениями одна из респондентов. «На Западной Поляне мало и машин, и людей, часть прохожих в масках», - рассказал другой.

Но есть и иная картина. «У Спасского собора - одинокие гуляющие или семьи», - сообщила горожанка. «У меня этаж высокий, видно несколько дворов. Весь день в каждом из них группы подростков», «Школьники от безделья маются, взрывают петарды на спортплощадке, болтаются без дела и не знают, куда себя деть», - пишут другие пензенцы.

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, чтобы снизить распространение коронавируса. В Пензенской области приостановлено проведение развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий. С 28 марта закрыты точки общепита (за исключением дистанционной торговли) и ряд промтоварных магазинов.

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. «Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких», - объяснил он.

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Гость|28.03.2020 19:06|

penzainform.ru писал(a):

«Полиция начнет штрафовать - будут сидеть дома», - высказали разные мнения комментаторы.
Не сможет ,надо собрать депутатов ,выработать все ,утвердить,а штрафы за это сейчас не предусмотрены ,это будет беззаконие.Власть завалят исками.

Гость|28.03.2020 19:09|

Они понимают когда дубинкой по шее .

Гость|28.03.2020 19:10|

penzainform.ru писал(a):

«На Западной Поляне мало и машин, и людей, часть прохожих в масках»,
Мало людей??? Да на Олимпийской аллее демонстрация. И молодежь, и родители с детьми. Кто на велосипедах, кто на самокатах. Один даже на лыжах проехал по первой аллее. В масках никого. Борьба с коронавирусом по-пензенски. Дети у домов целыми днями на улице. Носятся толпой. В домах объявили субботники с 30 марта по 5 апреля. Реакция пензюков на нерабочую неделю. Гуляй, рванина.

Гость|28.03.2020 19:21|

А ничего, что на площади Ленина "Макдоналдс" работает?

Гость|28.03.2020 19:28|

Иосиф Бродский

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?

За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья.

Только в уборную — и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.

Потому что пространство сделано из коридора

и кончается счётчиком. А если войдёт живая

милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.

Что интересней на свете стены и стула?

Зачем выходить оттуда, куда вернёшься вечером

таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову

в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.

Ты написал много букв; ещё одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната

догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито

эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.

Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Гость|28.03.2020 19:34|

Выглянул о двор. Десяток ребят гоняют мячик, толпы мамаш с колясками гуляют по двору, тут же прогуливаются бабки с палками для скандинавской ходьбы, собачники с собаками. В Ленте сократили количество рабочих касс, потому в одну кассу выстаивается вереница из 6-7 тележек, народ на взводе, гавкается с кассиршами.

Гость|28.03.2020 19:41|

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям региона с просьбой как можно больше времени проводить дома. «Это не дополнительные каникулы и не внезапный всеобщий отпуск. Это необходимость побыть дома, чтобы не подвергать угрозе заражения себя и своих близких», - объяснил он.
Ну так и объявляйте жёсткий КАРАНТИН! Что за соплежуйство власти и федеральной и региональной?

Гость|28.03.2020 19:45|

В Италии сначало также было . В итоге что ........

Гость|28.03.2020 19:48|

Где Джон Коннор ? Кто управляет миром ?

Гость|28.03.2020 19:48|

Гость писал(a):

В Италии сначало также было . В итоге что ........
А что там? Просто цифры и не более. Бабы еще нарожают

Гость|28.03.2020 19:50|

Курорты Сочи и Адлера переполнены приехавшими на неделю отдыха москвичами.

Гость|28.03.2020 19:52|

Гость писал(a):

То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса

это - его личная молитва. моль в принципе всегда так и делает

Гость|28.03.2020 20:00|

маразм: из-за 4 больных закрывать более 500 000 чел под "домашний арест!!! И главное не определили, где подхватили заразу.

Гость|28.03.2020 20:02|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы, останьтесь дома ради себя и своих близких!!!» - написала автор видео.
Мадам, не работает следующую неделю лишь жалкая кучка бюджетников, все остальные РАБОТАЮТ! Никто не собирается устраивать им выходные.

Гость|28.03.2020 20:02|

Прально. Это просто цифры в телевизоре. Всё будет хорошо!

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