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Общество | Оперативный штаб: 5 заболевших, новых случаев коронавируса нет

28.03.2020|12:06
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По данным оперативного штаба на субботу, 28 марта, в Пензенской области не выявлено новых случаев коронавируса. Три случая, бывшие под подозрением, подтверждены.

«Таким образом, в настоящее время в Пензе 5 заболевших на лечении - все женщины (53, 77, 59, 70 и 77 лет)», - констатировала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она добавила, что все контактные лица инфицированных берутся под наблюдение. Особое внимание в этой группе и среди тех, кто прибыл из-за границы, уделяется людям с признаками ОРВИ.

«Они также могут быть госпитализированы при необходимости, однако это не означает наличия у них коронавируса», - подчеркнула пресс-секретарь губернатора.

О первом случае заболевании коронавирусом в регионе стало известно 15 марта. Сейчас пациентку готовят к выписке.

Следующей заболела 77-летняя жительница областного центра. Ее лечение проходит без применения аппарата искусственной вентиляции легких. Еще три женщины, попавшие в больницу КИМ с коронавирусом, контактировали с ней.

О ситуации с коронавирусом в Пензенской области в пятницу, 27 марта, на сессии регионального парламента подробно доложил министр здравоохранения региона Александр Никишин. По его словам, все граждане с подозрением на коронавирус и прибывающие из-за рубежа в Пензенскую область поступают в больницу КИМ. При улучшении состояния больных их переводят в городскую больницу № 4, при ухудшении - в областную имени Бурденко. Пациенты средней степени тяжести лечатся в КИМе.

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Гость|28.03.2020 12:17|

Нет или не обнаружено?

Гость|28.03.2020 12:20|

Дурачек комментирует

Гость|28.03.2020 12:26|

Почему в Пензе нет жесткого контроля за самоизоляцией?Люди толпами гуляют по городу?Подумайте о мерах безопасности для себя и своих родных!

Гость|28.03.2020 12:26|

Всех в леонидовку на опыты отвозят,Ким забит,и в каменку на стационар

Гость|28.03.2020 12:29|

Ять. Новых заболевших нет, но уже 5? Как так то)

Гость|28.03.2020 12:31|

Гость писал(a):

Почему в Пензе нет жесткого контроля за самоизоляцией?Люди толпами гуляют по городу?Подумайте о мерах безопасности для себя и своих родных!
Потому что КАРАНТИН сказочным не объявлен. А объявлены длинные выходные (большинство рабочих так же выходят на работу).

Прфанация на госуровне.

Гость|28.03.2020 12:32|

Ой ну на конец то а вчера что выходной был или обсуждали сюжет показанный по РЕНТВ?

Гость|28.03.2020 12:34|

Но и кто этот разносчик сея вируса случаем не penzainform.ru писал(a):

пациентку готовят к выписке.
???

Гость|28.03.2020 12:35|

А у скольки человек первично подтвержден коронавирус? Сколько направлено на подтверждение диагноза в Новосибирск? Сколько в Москву? Информация штаба ниочём. Это мы знали ещё 3 дня назад.

Гость|28.03.2020 12:37|

У Вани всё хорошо. Готовится к новому сроку

Гость|28.03.2020 12:39|

penzainform.ru писал(a):

Дина Черемушкина.
а чо по сюжету показаному по РЕНТВ в новостях не скажут как его людям воспринимать?

Гость|28.03.2020 12:40|

Почему не принимают никаких мер к гуляющим на Московской? На площади(и с детьми, и пожилые)? Карантин не для всех? Почему не производится дезинфекция в местах массового скопления людей? Только распоряжения читаем...

Гость|28.03.2020 12:48|

А что за сюжет по РЕн ТВ был, не в курсе.

Гость|28.03.2020 12:51|

Лучше прямо сейчас переболеть, пока ещё в больницу забирают. Через пару дней дома будем лежать, парацетамолом сбивать температуру. Другого лечения нет.

Гость|28.03.2020 12:52|

Гость писал(a):

парацетамолом сбивать температуру.
а я аспирином намного лучше тем.сбивает.

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Имя: Гость
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