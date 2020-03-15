15.03.2020 | 12:37

Горожанин в группе «Черный список Пенза» социальной сети «ВКонтакте» рассказал об опасном для пешеходов участке на улице Урицкого. По словам мужчины, особенно рискуют те, что идут по зебре недалеко от пересечения с улицей Суворова в темное время суток.

«12 марта по адресу Урицкого, 135, примерно в 19:20 на моих глазах сбили пешехода. Мужчина в возрасте 40-50 лет был сбит маршруткой», - такими словами начал свой пост пензенец.

Он отметил, что пешеход увернулся и чудом не попал под колеса «Нивы», ехавшей с большой скоростью, но был сбит маршрутным такси, которое двигалось следом за ней.

«Заметив непонятную ситуацию перед собой, водитель скинул скорость, но среагировать не успел. Обе машины двигались со стороны Центрального рынка», - написал автор поста.

Он добавил, что после удара пешеход отлетел от маршрутки, а затем встал и продолжил свой путь. Водитель же маршрутки с изумленными пассажирами отправился дальше.

«Думаю, сейчас водитель седой. И я очень надеюсь, что он сидит и пишет заявление на увольнение из работников маршрутного такси. Ты (водитель маршрутки) ездишь по этому маршруту целыми днями и совершаешь такие ошибки. Это явно не твое», - указал горожанин.

По его мнению, пешеходный переход на этом участке улицы «с сюрпризом», поскольку дорога освещается лишь с одной стороны.

«На другой стороне фонарь стоит в метрах 40 до перехода. Никаких предупреждающих знаков о том, что скоро пешеходный переход, нет. Знаков о снижении скорости тоже нет», - отметил мужчина.

Также он напомнил, что на участке от дома № 135 на улице Урицкого до места ее пересечения с Суворова две зебры, расположенные друг за другом. Автомобилисты, набрав скорость, вынуждены тут же притормаживать. Световые опоры установили в шахматном порядке.

«Думаю, инженеры-проектировщики таким минимализмом фонарей хотели осветить как можно больший участок, но с пешеходными переходами так делать нельзя! Их нужно освещать полностью! Людей в темной одежде на них не видно совершенно, а по городу с дальним светом не поездишь. Даже при скорости в ночное время по городу в 40 км/ч большой риск налететь на пешехода», - возмутился пензенец.

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