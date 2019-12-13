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Глас народа | Жители Сердобского района боятся, что их дом разорвет

13.12.2019|12:30
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Жители дома № 1 на улице Солнечной в селе Мещерском Сердобского района бьют тревогу: их многоквартирная кирпичная двухэтажка 1975 года постройки рассыпается.

Люди рассказали, что в одной из квартир на втором этаже разрушается внешняя стена, кирпичи выпадают, подходить к зданию с той стороны страшно.

По словам владелицы жилья Александры Тимофеевны, ремонт она не осилит финансово. К тому же стена настолько хрупкая, что женщина боится даже оконную раму заменить.

Проблема давняя, связана она с протечкой кровли. Крышу со временем починили, но стену это уже не спасло. Попытки укрепить кирпичную кладку цементом оказались безуспешными.

Капитальный ремонт фасада ожидается только в далеком будущем. Народ боится, что до той поры дом просто разорвет. Сейчас кирпичи выпадают со страшным шумом, разбивая в пух и прах хрупкие надежды жителей на спокойную жизнь.

Проблема актуальна и для областного центра. Как правило, кирпичная кладка рушится в жилых домах (№ 108а на улице Калинина, № 34 на Краснова, № 35 на Ударной, № 7 на Куйбышева, № 37 на Аустрина).

Аналогичная ситуация наблюдалась в марте в детском саду на улице Пархоменко.

В ряде случаев отсыревшие кирпичи выпадают из стен именно из-за протечек крыш. Яркие примеры - дом № 39 на Ударной, № 41 на улице Гоголя.

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Гость|13.12.2019 12:47|

Запенить,ещё сто лет простоит.

Гость|13.12.2019 12:56|

Ремонт кровли по программе капремонта - залог успешной будущей реновации на освободившейся от строения территории!

Гость|13.12.2019 13:04|

... Тем кто ложится спать, спокойного сна!

Гость|13.12.2019 13:14|

Гость писал(a):

Запенить,ещё сто лет простоит.
Изолировать зеленой изолентой. Плюс еще лет 50.

Имя: Гость
Комментарий:

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