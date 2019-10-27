Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|27 окт 2019|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  71.31  |  $  64.36

Глас народа | Тротуар на улице Суворова в Пензе поглотила грязь

27.10.2019|15:38
Печать

В Пензе состояние тротуара между домами № 184 и 192 на улице Суворова вызывает у местных жителей возмущение.

Фото и видео, запечатлевшие непролазную грязь и постоянные лужи вместо чистой дороги, прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанка Лариса.

«Уже сил нет ходить по болоту», - пожаловалась она.

Женщина отметила, что пешеходная зона находится в таком состоянии уже около шести лет. Жалобы властям действия не возымели.

«Управление по благоустройству города находится почти что через дорогу», - отметила Лариса.

По ее словам, люди вынуждены обходить грязь по газону. На фото можно видеть, что на нем уже вытоптана тропинка.

«Когда у нас здесь будет тротуар для того, чтобы мы могли спокойно ходить, неизвестно», - подвела итог пензячка.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!