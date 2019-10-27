27.10.2019 | 15:38

В Пензе состояние тротуара между домами № 184 и 192 на улице Суворова вызывает у местных жителей возмущение.

Фото и видео, запечатлевшие непролазную грязь и постоянные лужи вместо чистой дороги, прислала в редакцию ИА «ПензаИнформ» горожанка Лариса.

«Уже сил нет ходить по болоту», - пожаловалась она.

Женщина отметила, что пешеходная зона находится в таком состоянии уже около шести лет. Жалобы властям действия не возымели.

«Управление по благоустройству города находится почти что через дорогу», - отметила Лариса.

По ее словам, люди вынуждены обходить грязь по газону. На фото можно видеть, что на нем уже вытоптана тропинка.

«Когда у нас здесь будет тротуар для того, чтобы мы могли спокойно ходить, неизвестно», - подвела итог пензячка.