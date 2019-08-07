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Глас народа | В Заводском районе столкнулись «Яндекс.Такси» и Mitsubishi

07.08.2019|20:56
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Вечером в среду, 7 августа, в Пензе произошло очередное ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». На этот раз - на перекрестке улиц Ударной и Гагарина.

Как сообщил ИА «ПензаИнформ» очевидец, авария случилась в районе 18 часов. Столкнулись Lada Granta (такси) и Mitsubishi.

«Повреждения сильные, на месте была скорая. В Mitsubishi сработали подушки», - уточнил мужчина.

Фотографии с места аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». «2 раза проезжал мимо, конечно, постараться так нужно, ни мозгов, ни зрения, ни инстинкта самосохранения. Митсу жалко, сильно пострадала», - отписался один из пензенских водителей.

Фото Сергея Тащилина, Рустама Гатауллина, vk.com/penza_live.

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