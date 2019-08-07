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Глас народа | Соцсети: Московская проваливается в бездну, и никому нет дела

07.08.2019|21:12
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На улице Московской в Пензе образовался провал. Проходившая мимо горожанка сняла последствия на видео и вечером в среду, 7 августа, выложила во «ВКонтакте».

«Ул. Московская продолжает проваливаться в бездну вместе с гранитной плиткой, и никому до этого нет дела», - прокомментировала женщина.

Некоторых пензенцев эта картина повеселила. «Не приняла земля Пензенская гранита сказочного», «Какие реалистичные 3D-арты в Пензе», «Нормально, сейчас бордюры доделают и до Московской доберутся», - принялись шутить горожане.

Другие не увидели ничего смешного: «Скоро вся Пенза под землю уйдет», «Хотя бы огородили, а если дети побегут...».

Главную пешеходную улицу Пензы начали реконструировать летом 2012 года: тогда отодрали старую плитку и стали укладывать натуральный гранит.

Видео Елены Брагиной, vk.com/penza_live.

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