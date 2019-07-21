21.07.2019 | 15:25

В воскресенье, 21 июля, на пересечении улиц Урицкого и Суворова в Пензе произошло ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси». Он столкнулся с иномаркой.

После удара машины встали параллельно друг другу, плотно прижавшись. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения: у такси разбита передняя часть справа, у второго участника ДТП смят капот.

По неподтвержденным данным, в аварии есть пострадавшие. В обстоятельствах и причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

18 июля между 10:00 и 11:00 на улице Володарского, рядом с домом № 70, дорогу не поделили сразу два автомобиля такси - «Яндекс» и «Везет».

17 июля на улице Мира, напротив Сбербанка, около 18:00 столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси». У одного пострадала правая, у другого - левая передняя часть.

16 июля на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской не смогли разъехаться Nissan Murano и Renault с символикой «Яндекс.Такси». Обе машины получили значительные механические повреждения.