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Происшествия | На улице Урицкого «Яндекс.Такси» попало в ДТП, есть пострадавшие

21.07.2019|15:25
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В воскресенье, 21 июля, на пересечении улиц Урицкого и Суворова в Пензе произошло ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси». Он столкнулся с иномаркой.

После удара машины встали параллельно друг другу, плотно прижавшись. Оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения: у такси разбита передняя часть справа, у второго участника ДТП смят капот.

По неподтвержденным данным, в аварии есть пострадавшие. В обстоятельствах и причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

18 июля между 10:00 и 11:00 на улице Володарского, рядом с домом № 70, дорогу не поделили сразу два автомобиля такси - «Яндекс» и «Везет».

17 июля на улице Мира, напротив Сбербанка, около 18:00 столкнулись два автомобиля «Яндекс.Такси». У одного пострадала правая, у другого - левая передняя часть.

16 июля на пересечении улиц Куйбышева и Тамбовской не смогли разъехаться Nissan Murano и Renault с символикой «Яндекс.Такси». Обе машины получили значительные механические повреждения.

Источник — фото Владимира Королева, vk.com/sova_penza
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Гость|21.07.2019 15:30|

Очень много на дорогах автохамов!

Гость|21.07.2019 15:46|

Штрафы до смешного малы. Увеличение штрафов в 10 раз могло бы навести порядок на дорогах. А потом увеличивать на процент инфляции ежегодно.

Гость|21.07.2019 16:16|

Гость писал(a):

Штрафы до смешного малы. Увеличение штрафов в 10 раз могло бы навести порядок на дорогах. А потом увеличивать на процент инфляции ежегодно.
На каждое последующее нарушение увеличивать штраф в 2 раза, 4 потом 8 и т.д. в прогрессии. Сами штрафы можно оставить сегодняшние. Ездить мгновенно научатся.

Гость|21.07.2019 17:44|

Я больше не вызываю это Джихад-такси(Яндекс).Достаточно было одной поездки.Теперь вызываю Шайтан-такси(Везет)вроде поспокойнее.

Гость|21.07.2019 17:51|

Гость писал(a):

Я больше не вызываю это Джихад-такси(Яндекс).Достаточно было одной поездки.Теперь вызываю Шайтан-такси(Везет)вроде поспокойнее.
Скоро они сольются и по городу будет ездить только Яндекс. Вариантов не будет

Гость|21.07.2019 18:12|

Если хотите ездить с русскими водителями то ставите пометку только русский водитель и не будет ни шайтан ни джихад такси

Гость|21.07.2019 18:38|

Яндекс такси отстой один, давно нормальные люди не пользуются им

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