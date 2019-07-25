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Глас народа | Пензячку волнуют брошенные раскопки на улице Чкалова

25.07.2019|10:31
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, проживающая в доме № 7 на улице Чкалова. Она прислала фотографии двух рукотворных ям рядом со своей пятиэтажкой.

«Месяца полтора назад на перекрестке улиц Чкалова и Гоголя появился раскоп, который сделали сотрудники «Пензенской горэлектросети». На дне лежат перемотанные лентой провода, дело не двигается», - рассказала женщина.

Во второй яме находятся трубы. Судя по табличке на ограждении, работы ведет МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

«Неделю назад там были рабочие, больше их никто не видел. Видимо, ремонтные работы проходят самостоятельно, сами по себе», - заключила пензячка.

Фото Яны Богдановой.

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Гость|25.07.2019 11:29|

А в Пензе так принято. Раскопать, разворатить, а потом через месяц другой начать чинить. Хотя чинить иногда это тоже слишком громкое слово для этих поделок.

Гость|25.07.2019 11:36|

Аналогичная ситуация с раскопками у дома №47 на ул.Антонова. Яму выкопали еще весной, привезли плиты и песок. На этом все работы закончились. Ждут пока кто-нибудь не убьется? Ведь есть нормативы проведения земляных работ!

Гость|25.07.2019 11:38|

Гость писал(a):

Ведь есть нормативы проведения земляных работ!
Чиновникам времени не хватает привлечь копателей к ответственности. И у тех и у других сезон отпусков. После первого снега все закопают

Гость|25.07.2019 11:39|

Гость писал(a):

через месяц другой начать чинить.
Не чинить а закопать...

Имя: Гость
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