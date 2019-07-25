25.07.2019 | 10:31

В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, проживающая в доме № 7 на улице Чкалова. Она прислала фотографии двух рукотворных ям рядом со своей пятиэтажкой.

«Месяца полтора назад на перекрестке улиц Чкалова и Гоголя появился раскоп, который сделали сотрудники «Пензенской горэлектросети». На дне лежат перемотанные лентой провода, дело не двигается», - рассказала женщина.

Во второй яме находятся трубы. Судя по табличке на ограждении, работы ведет МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

«Неделю назад там были рабочие, больше их никто не видел. Видимо, ремонтные работы проходят самостоятельно, сами по себе», - заключила пензячка.

Фото Яны Богдановой.