Владислав Чесноков стал первым замминистра физкультуры и спорта

26.11.2024 | 14:33

В Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области появился первый заместитель руководителя. На эту должность назначен Владислав Чесноков, который долгое время трудится в данной отрасли.

«С 1996 по 2015 год Владислав Викторович работал тренером-преподавателем в МБУ ДЮСШ № 7 города Пензы. С 2011-го по 2015-й являлся старшим тренером национальной юниорской сборной России по спортивному ориентированию.

В 2015 году работал заведующим дворцом единоборств «Воейков». В 2016 году являлся директором спортивной школы № 7. С 2017-го был председателем Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее, с марта 2022-го по август 2024-го, должность первого замминистра занимал Эдуард Копылов. Несколько месяцев место было вакантно.

В июле 2024-го из числа замов министра Евгении Бочкаревой была исключена Мария Юрина, находившаяся на посту с октября 2021 года. В августе на аналогичную должность пришел Дмитрий Брюханов.