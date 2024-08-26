В пензенском минспорте продолжаются кадровые изменения

26.08.2024 | 16:09

В руководстве Министерства физической культуры и спорта Пензенской области вновь произошли кадровые изменения. В понедельник, 26 августа, стало известно о назначении заместителем министра Дмитрия Брюханова.

«Дмитрий Вячеславович трудится в отрасли спорта на протяжении 12 лет. Последние 5 лет он работал в министерстве сначала на должности главного специалиста-эксперта, а после - начальника отдела.

Ранее на протяжении 7 лет, в период с 2012 по 2019 год, Дмитрий Вячеславович являлся главным специалистом в Комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В августе пост первого заместителя министра покинул Эдуард Копылов, занимавший должность с марта 2022 года. Это место до сих пор вакантно.

Чуть ранее, в июле, из числа замов Евгении Бочкаревой была исключена Мария Юрина, находившаяся на посту с октября 2021 года.