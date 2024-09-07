В Пензенской области проходит второй день выборов

07.09.2024 | 11:17

В субботу, 7 сентября, в Пензенской области продолжается голосование: жители выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Всего на территории области открыто 922 избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00.

У жителей области будет возможность обозначить свое волеизъявление и в единый день голосования - в воскресенье, 8 сентября. Тогда же состоится тур выборов в Заречном.

В пятницу, 6-го числа, избирательные участки действовали только в Пензе.

Как сообщил председатель Пензенской областной избирательной комиссии Александр Синюков, по данным на 20:00 за кандидатов в Пензенскую городскую думу проголосовало 55 390 человек.