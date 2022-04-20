Главный следователь Пензенской области освобожден от должности

20.04.2022 | 14:05

Руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин освобожден от должности указом Президента РФ Владимира Путина.

18 марта генерал-майор юстиции подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 18 апреля глава государства подписал соответствующий документ.

Исполнять обязанности руководителя будет Владимир Архангельский, являвшийся ранее первым заместителем.

Дмитрий Матушкин проработал в Пензенской области три с половиной года.

«В течение всего времени следственное управление входило в десятку лучших следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации. По итогам работы по основным направлениям деятельности в 2021 году следственное управление заняло пятое место», - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Матушкин поблагодарил коллектив за эффективную работу, пожелал всем дальнейших профессиональных успехов, здоровья и благополучия.