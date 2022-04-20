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Политика

Главный следователь Пензенской области освобожден от должности

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Руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин освобожден от должности указом Президента РФ Владимира Путина.

18 марта генерал-майор юстиции подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет. 18 апреля глава государства подписал соответствующий документ.

Исполнять обязанности руководителя будет Владимир Архангельский, являвшийся ранее первым заместителем.

Дмитрий Матушкин проработал в Пензенской области три с половиной года.

«В течение всего времени следственное управление входило в десятку лучших следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации. По итогам работы по основным направлениям деятельности в 2021 году следственное управление заняло пятое место», - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по региону.

Матушкин поблагодарил коллектив за эффективную работу, пожелал всем дальнейших профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Смутные времена настали,Гангрена.(х/ф "Антикиллер").

Гость||

penzainform.ru писал(a):

генерал-майор юстиции подал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Ага,конечно.верим.

Гость||

Главное,вовремя соскочить.

Имя: Гость
Комментарий:

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