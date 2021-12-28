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Политика

Алексей Костин стал третьим первым зампредом правительства

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У Алексея Костина, назначенного заместителем председателя правительства Пензенской области в начале октября 2021 года, расширились полномочия. В конце декабря стало известно, что он занял пост первого зампреда, став третьим чиновником с аналогичной должностью.

Изначально Костин курировал министерство цифрового развития, транспорта и связи, а также управление проектной деятельности. Теперь добавилось министерство экономического развития и промышленности.

Деятельность минэка ранее координировал Валерий Беспалов, который с 23 декабря оставил кресло врио зампреда.

У председателя правительства Николая Симонова есть еще два первых заместителя - Виктор Кувайцев (курирует министерство ЖКХ и ГЗН, а также минстрой) и Олег Ягов (минобр, минспорт, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Простыми замами являются Вячеслав Космачев (минздрав, минтруд), Лариса Рябихина (минкульт, департамент по охране памятников истории и культуры) и Владимир Щекин (министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и др.).

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Гость||

Третий первый зампред, первый третий зампред... Лозунг лучше меньше да лучше не катит. Здесь - даешь больше дармоедов, и народ раздутые штаты и зарплаты чиновников потянет.

Гость||

водитель моего водителя..

Гость||

Гость писал(a):

Третий первый зампред, первый третий зампред...
Даёшь Тридцать Первого! Перегоним Америку!

Гость||

пять десять пять пятого...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пост первого зампреда, став третьим чиновником с аналогичной должностью.
Сколько мы этих третьих восьмых содержим?

Гость||

Митоз чиновников. Это у них называется "сокращение" . Бедный , депрессивный регион в хвосте ПФО зато количество чинуш растет. Кажется ещё не всех своих пристроили .

Гость||

Нужно больше первых зампредов, Милорд

Гость||

На Обаму похож

Гость||

а где пятый четвертый зампред??? ааа забыл, он же щас уже седьмой девятый))

Гость||

так третьим или первым?

Гость||

А из первых трёх зампредов, кто всё-таки первее? Вот умора.

Гость||

Очень достойная кандидатура

Гость||

они скоро сами над собой угорать начнут. мы уже не удивляемся

Гость||

Вы первый зампред? Да. И вы получается первый зампред? Да, первый. И вы тоже первый зампред? Да.И все получается Бунши? Да.

Гость||

Вот плодят чинков

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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