Алексей Костин стал третьим первым зампредом правительства

28.12.2021 | 09:56

У Алексея Костина, назначенного заместителем председателя правительства Пензенской области в начале октября 2021 года, расширились полномочия. В конце декабря стало известно, что он занял пост первого зампреда, став третьим чиновником с аналогичной должностью.

Изначально Костин курировал министерство цифрового развития, транспорта и связи, а также управление проектной деятельности. Теперь добавилось министерство экономического развития и промышленности.

Деятельность минэка ранее координировал Валерий Беспалов, который с 23 декабря оставил кресло врио зампреда.

У председателя правительства Николая Симонова есть еще два первых заместителя - Виктор Кувайцев (курирует министерство ЖКХ и ГЗН, а также минстрой) и Олег Ягов (минобр, минспорт, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Простыми замами являются Вячеслав Космачев (минздрав, минтруд), Лариса Рябихина (минкульт, департамент по охране памятников истории и культуры) и Владимир Щекин (министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и др.).