В Пензенской области названы имена советников губернатора

29.03.2021 | 12:57

В понедельник, 29 марта, на совещании в правительстве Пензенской области вручили удостоверения советникам губернатора по социально-экономическим вопросам.

Ими стали Виталий Окороков, Светлана Пинишина, Александр Кислов, Геннадий Белорыбкин и Владимир Первушкин. Координатором группы советников будет Александр Калашников.

«Формирование такого института будет способствовать укреплению социальной стабильности, принятию взвешенных решений с учетом мнений жителей региона», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

27 марта врио губернатора также анонсировал создание совета по развитию гражданского общества, куда войдут некоммерческие организации. Его председатель станет членом правительства.