Общество

В Пензенской области названы имена советников губернатора

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В понедельник, 29 марта, на совещании в правительстве Пензенской области вручили удостоверения советникам губернатора по социально-экономическим вопросам.

Ими стали Виталий Окороков, Светлана Пинишина, Александр Кислов, Геннадий Белорыбкин и Владимир Первушкин. Координатором группы советников будет Александр Калашников.

«Формирование такого института будет способствовать укреплению социальной стабильности, принятию взвешенных решений с учетом мнений жителей региона», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

27 марта врио губернатора также анонсировал создание совета по развитию гражданского общества, куда войдут некоммерческие организации. Его председатель станет членом правительства.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Пинишина- 76 лет. тихо курю с сторонке!

Гость||

Они заработную плату будут получать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Формирование такого института будет способствовать укреплению социальной стабильности, принятию взвешенных решений с учетом мнений жителей региона»,
Похоже либо жители не те либо регион перепутали.

Гость||

В бой идут одни старики

Гость||

И Ленин, такой молодой и юный октябрь впереди...

Гость||

"дом престарелых"...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2021 13:19|

Они заработную плату будут получать?

Советники работают на общественных началах.

Гость||

Хахол ты что с ума сошел старую бздешь набрал!

Гость||

Пинишина, конечно, не любима народом, а остальные нормальные мужики, пусть работают.

Гость||

Давно пора Пемзу переименовать в Старперск! Большая часть умной молодежи каждый год сваливает с этого болота...

Гость||

Пескотрясы УЖАС!

Имя: Гость
Комментарий:

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