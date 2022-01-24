В Управлении образования Пензы сменился руководитель

24.01.2022 | 12:17

В понедельник, 24 января, стало известно об увольнении начальника Управления образования Пензы Лилии Чащиной и назначении на эту должность Аллы Марковой. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте ведомства.

Заместителем руководителя по-прежнему числится Федор Клемин.

Лилия Чащина не проработала на данном посту и года. Она пришла в управление в начале февраля 2021-го из регионального министерства образования, где перед тем в течение пяти лет являлась первым заместителем министра. Теперь она станет проректором Института регионального развития Пензенской области.

До нее управление на протяжении многих лет возглавлял Юрий Голодяев.

Алла Маркова также работала первым заместителем министра образования, а в переходный период (после ухода Александра Воронкова и до назначения Алексея Комарова) исполняла обязанности руководителя минобра.