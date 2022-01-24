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Политика

В Управлении образования Пензы сменился руководитель

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В понедельник, 24 января, стало известно об увольнении начальника Управления образования Пензы Лилии Чащиной и назначении на эту должность Аллы Марковой. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте ведомства.

Заместителем руководителя по-прежнему числится Федор Клемин.

Лилия Чащина не проработала на данном посту и года. Она пришла в управление в начале февраля 2021-го из регионального министерства образования, где перед тем в течение пяти лет являлась первым заместителем министра. Теперь она станет проректором Института регионального развития Пензенской области.

До нее управление на протяжении многих лет возглавлял Юрий Голодяев.

Алла Маркова также работала первым заместителем министра образования, а в переходный период (после ухода Александра Воронкова и до назначения Алексея Комарова) исполняла обязанности руководителя минобра.

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Гость||

Ужас, бедное образование!

Гость||

А куда же Лилию? Все же восторгались ее способностями

Гость||

Это не просто УЖАС! Это недальновидные решения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лилия Чащина не проработала на данном посту и года.
Недолго музыка играла, недолго фраейр танцевал!

Гость||

Способности у нее действительно есть и с этим не поспоришь.

Гость||

Наверное, ее четвертым первым зампредом сделают

Гость||

Да хоть пятым. Каждому человеку на своем месте хорошо!

Гость||

А ПЫЛЕПРОВЕРЯЛЬЩИК кто?

Расплодилось как блох министров-нальников-руководителей. Только образование в упадок

Имя: Гость
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